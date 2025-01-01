ArrayFromFP16

ushort型の配列を、指定された形式のfloat型またはdouble型の配列にコピーします。

bool ArrayFromFP16(

const float& dst_array[],

const ushort& src_array[],

ENUM_FLOAT16_FORMAT fmt

);

double型のオーバーロード

bool ArrayFromFP16(

const double& dst_array[],

const ushort& src_array[],

ENUM_FLOAT16_FORMAT fmt

);

パラメータ

dst_array[]

[out] float型またはdouble型の受信側配列

src_array[]

[in] ushort型のソース配列

fmt

[in] ENUM_FLOAT16_FORMAT列挙からのコピー形式

戻り値

成功の場合はtrue、それ以外の場合はfalse

注意事項

FLOAT16およびBFLOAT16はENUM_FLOAT16_FORMAT列挙で定義されており、MQL5ではONNXモデルでの操作にのみ使用されます。

OnnxRun関数の実行から取得した出力パラメータがFLOAT16型またはBFLOAT16型である場合、この関数を使用して、結果をfloatまたはdouble配列に変換できます。

FLOAT16は半精度浮動小数点数とも呼ばれ、16ビットを使用して浮動小数点数を表します。この形式では、精度と計算効率のバランスが提供されます。FLOAT16は、大規模なデータセットの高性能処理を必要とする深層学習アルゴリズムやニューラルネットワークで広く使用されています。この形式は、数値のサイズを小さくすることで計算を高速化します。これは、GPUでディープニューラルネットワークを訓練する場合に特に重要です。

BFLOAT16（またはBrain Floating Point 16）も16 ビットを使用しますが、形式表現のアプローチがFLOAT16とは異なります。この形式では、8ビットが指数を表すために割り当てられ、残りの7ビットが仮数を表すために使用されます。この形式は、深層学習と人工知能、特にGoogleのTensor Processing Unit (TPU)で使用するために開発されました。BFLOAT16は、ニューラルネットワークの訓練で優れたパフォーマンスを示し、計算を効果的に高速化できます。

例：記事の関数float16およびfloat8形式のONNXモデルの操作

//+------------------------------------------------------------------+

//| RunCastFloat16ToDouble |

//+------------------------------------------------------------------+

bool RunCastFloat16ToDouble(long model_handle)

{

PrintFormat("test=%s",__FUNCTION__);

double test_data[12]= {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};

ushort data_uint16[12];

if(!ArrayToFP16(data_uint16,test_data,FLOAT_FP16))

{

Print("error in ArrayToFP16. error code=",GetLastError());

return(false);

}

Print("test array:");

ArrayPrint(test_data);

Print("ArrayToFP16:");

ArrayPrint(data_uint16);

U<ushort> input_float16_values[3*4];

U<double> output_double_values[3*4];

float test_data_float[];

if(!ArrayFromFP16(test_data_float,data_uint16,FLOAT_FP16))

{

Print("error in ArrayFromFP16. error code=",GetLastError());

return(false);

}

for(int i=0; i<12; i++)

{

input_float16_values[i].value=data_uint16[i];

PrintFormat("%d input value =%f Hex float16 = %s ushort value=%d",i,test_data_float[i],ArrayToString(input_float16_values[i].uc),input_float16_values[i].value);

}

Print("ONNX input array:");

ArrayPrint(input_float16_values);

bool res=OnnxRun(model_handle,ONNX_NO_CONVERSION,input_float16_values,output_double_values);

if(!res)

{

PrintFormat("error in OnnxRun. error code=%d",GetLastError());

return(false);

}

Print("ONNX output array:");

ArrayPrint(output_double_values);

//---

double sum_error=0.0;

for(int i=0; i<12; i++)

{

double delta=test_data[i]-output_double_values[i].value;

sum_error+=MathAbs(delta);

PrintFormat("%d output double %f = %s difference=%f",i,output_double_values[i].value,ArrayToString(output_double_values[i].uc),delta);

}

//---

PrintFormat("test=%s sum_error=%f",__FUNCTION__,sum_error);

//---

return(true);

}

参照

ArrayToFP16、ArrayCopy