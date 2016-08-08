無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MATonySignal - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Jpkfox
この指標はトレンドの力と方向を表示します。上昇トレンドは青で、下降トレンドは赤です。バーの色は、トレンドが強い場合は明るく、弱い場合は暗いです。強いトレンドでのトリガされるレベルは MA_Level入力パラメータの値によって定義されます。 実際には、この指標は平均価格からモメンタムを算出し、トレンド方向が定義され、トレンド力を定義するためにモメンタムがレベルトリガ値と同一視されます。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年10月3日に公開されました。
図1 MATonySignal指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1347
