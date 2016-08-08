説明

CATROnRingBufferクラスは、 リングバッファアルゴリズムを使用したテクニカル指標の平均方向性指数（Average True Range、ATR）の計算のために設計されています。

宣言

class CATROnRingBuffer

タイトル

#include <IncOnRingBuffer\CATROnRingBuffer.mqh>

CATROnRingBuffer.mqhクラスファイルはMQL5\Include\に作成されたIncOnRingBufferフォルダに配置されます。クラスによって使用されるこのフォルダから2つのファイルがの例が説明に添付されています。リングバッファと移動平均クラスファイルもこのフォルダになければなりません。

クラスメソッド

bool Init( int ma_period = 14 , ENUM_MA_METHOD ma_method = MODE_SMA , int size_buffer = 256 , bool as_series = false ); int MainOnArray( const int rates_total, const int prev_calculated, const double &high[] const double &low[] const double &close[] ); double MainOnValue( const int rates_total, const int prev_calculated, const int begin, const double high, const double low, const double close, const int index ); int BarsRequired(); string Name(); string MAMethod(); int MAPeriod(); int Size();

リングバッファからの指標の計算されたデータを取得するは、通常の配列から同様に可能です。例を示します。

#include <IncOnRingBuffer\CATROnRingBuffer.mqh> CATROnRingBuffer atr; ... int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime & time[], const double & open[], const double & high[], const double & low[], const double & close[], const long & tick_volume[], const long & volume[], const int & spread[]) { atr.MainOnArray(rates_total,prev_calculated,high,low,close); ... for ( int i=start;i<rates_total;i++) { ATR_Buffer[i]=atr[rates_total- 1 -i]; } return (rates_total); }

リングバッファでの索引付けは時系列と同じであることにご注意ください。

例示

この指標は価格の時系列に基づいてTest_ATR_OnArrayRB.mq5ファイルを計算します。MainOnArray() メソッドの適用が実証されます。 Test_ATR_OnValueRB.mq5ファイルはMainOnValue()メソッドの使用法を実証します。初めにATR指標が計算されて描画されます。この指標のリングバッファに基づいて、もう1つのATR指標が算出されます。