ytg_Trend - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
857
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
実際の著者：

Yuriy Tokman

トレンド指標。バーの色が明るい場合はトレンドが最大ですが、ロールバックが発生する可能性が非常に高いです！

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年10月13日に公開されました。 

図1 ytg_Trend指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1346

1つのウィンドウでの複数のCChartObjectオブジェクトの表示 1つのウィンドウでの複数のCChartObjectオブジェクトの表示

このスクリプトは、気配値表示ウィンドウで通貨ペアの数に応じて1つのチャートウィンドウにいくつかのサブチャートを表示します。

リングバッファを使用してATRを描画するクラス リングバッファを使用してATRを描画するクラス

このクラスは、リングバッファアルゴリズムを使用したテクニカル指標の平均方向性指数（Average True Range、ATR）の計算のために設計されています。

MATonySignal MATonySignal

この指標はトレンドの力と方向を表示します。

Exp_ColorMomentum_AMA Exp_ColorMomentum_AMA

このエキスパートアドバイザーはColorMomentum_AMA指標の方向の変化に基づいて描かれます。