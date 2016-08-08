このスクリプトは、気配値表示ウィンドウで通貨ペアの数に応じて1つのチャートウィンドウにいくつかのサブチャートを表示します。

このクラスは、リングバッファアルゴリズムを使用したテクニカル指標の平均方向性指数（Average True Range、ATR）の計算のために設計されています。