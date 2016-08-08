無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ytg_Trend - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Yuriy Tokman
トレンド指標。バーの色が明るい場合はトレンドが最大ですが、ロールバックが発生する可能性が非常に高いです！
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年10月13日に公開されました。
図1 ytg_Trend指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1346
