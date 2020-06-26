DoEasyライブラリの時系列(第36部): すべての使用銘柄期間の時系列オブジェクト

内容

概念

前の記事では、新しい一連のDoEasyライブラリの説明を開始し、Barオブジェクトとバーオブジェクトリストの作成について検討しました。MetaTraderプラットフォームの用語を使うと、1つの時間枠で1つの銘柄の単一の時系列を作成し、この時系列の各バーのデータをその時系列に入力しました。

DoEasyライブラリの用語を使うと、1つの時間枠で1つの銘柄のバーコレクションオブジェクトを作成しました。これで、作成されたコレクション内で(指定されたコレクション履歴の深さ内で)、コレクションに存在するバーオブジェクトの任意のプロパティによる検索と並べ替えを実行できるようになりました。簡単に言うと、時系列バーのさまざまなパラメータとそれらのさまざまな組み合わせ(さまざまなバーの組み合わせは後で追加されます)を検索したり、作成されたコレクションで新しいバーを検出して現在のデータを更新したりできます。

これは良いことですが、プログラムでは複数の時間枠と銘柄を使用できるので不十分です。したがって、自由に使用できる銘柄時系列コレクションの数は、プログラムで使用するその時間枠の数と等しくなければなりません。

作成された時系列コレクションは、これを可能にします。これは、銘柄と時系列に関連して作成されます。つまり、1つの銘柄についてコレクションを必要なだけ作成できます。

1つのオブジェクト(銘柄時系列オブジェクト)に、1つの銘柄のすべてのコレクションと異なる時系列を格納できると便利です。次に、これらのオブジェクトから、さまざまな銘柄とその時間枠に共通する1つの時系列コレクションが作成されます。

銘柄時系列オブジェクト

近い将来、多くのライブラリクラスには、それらが実行されているプログラムのタイプの知識が必要となります。MQLInfoInteger()関数をMQL_PROGRAM_TYPE指定子とともに使用すると、実行中のmql5プログラムのタイプが返されます。

各クラスにプログラムタイプを格納する変数を記述しなくてよいように、変数をすべてのプログラムオブジェクトの基本クラスで宣言します。基本クラスから派生したすべてのクラスには、実行中のプログラムのタイプを格納する変数が備わります。



\MQL5\Include\DoEasy\Objects\BaseObj.mqhにあるCBaseObjクラスのprotectedセクションで、実行中のプログラムのタイプを格納するクラスメンバ変数を宣言します。

#define CONTROLS_TOTAL ( 10 ) class CBaseObj : public CObject { private : int m_long_prop_total; int m_double_prop_total; template < typename T> bool FillPropertySettings( const int index,T &array[][CONTROLS_TOTAL],T &array_prev[][CONTROLS_TOTAL], int &event_id); protected : CArrayObj m_list_events_base; CArrayObj m_list_events; ENUM_LOG_LEVEL m_log_level; ENUM_PROGRAM_TYPE m_program; MqlTick m_tick;

クラスコンストラクタで値を設定します。

CBaseObj::CBaseObj() : m_global_error( ERR_SUCCESS ), m_hash_sum( 0 ),m_hash_sum_prev( 0 ), m_is_event( false ),m_event_code( WRONG_VALUE ), m_chart_id_main(:: ChartID ()), m_chart_id(:: ChartID ()), m_folder_name(DIRECTORY), m_name( __FUNCTION__ ), m_long_prop_total( 0 ), m_double_prop_total( 0 ), m_first_start( true ) { :: ArrayResize ( this .m_long_prop_event, 0 , 100 ); :: ArrayResize ( this .m_double_prop_event, 0 , 100 ); :: ArrayResize ( this .m_long_prop_event_prev, 0 , 100 ); :: ArrayResize ( this .m_double_prop_event_prev, 0 , 100 ); :: ZeroMemory ( this .m_tick); this .m_program=( ENUM_PROGRAM_TYPE ):: MQLInfoInteger ( MQL_PROGRAM_TYPE ); this .m_digits_currency=( #ifdef __MQL5__ ( int ):: AccountInfoInteger ( ACCOUNT_CURRENCY_DIGITS ) #else 2 #endif); this .m_list_events.Clear(); this .m_list_events.Sort(); this .m_list_events_base.Clear(); this .m_list_events_base.Sort(); }

これで、すべてのライブラリオブジェクトの基本クラスから派生したすべてのオブジェクトが、実行中プログラムのタイプを「認識」します。



\MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\NewBarObj.mqhにあるCNewBarObjクラスで、基本オブジェクトファイルをインクルードします。

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "..\..\Objects\BaseObj.mqh"

基本オブジェクトから「新規バー」オブジェクトを継承します。

class CNewBarObj : public CBaseObj { private :

プログラムタイプ変数へのすべての参照を削除します。プログラムタイプはCBaseObjで設定されるようになります。

class CNewBarObj { private : ENUM_PROGRAM_TYPE m_program; string m_symbol; ENUM_TIMEFRAMES m_timeframe; datetime m_new_bar_time; datetime m_prev_time; datetime m_new_bar_time_manual; datetime m_prev_time_manual; datetime GetLastBarDate( const datetime time); public : void SetSymbol( const string symbol) { this .m_symbol=(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); } void SetPeriod( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { this .m_timeframe=(timeframe== PERIOD_CURRENT ? ( ENUM_TIMEFRAMES ):: Period () : timeframe); } void SaveNewBarTime( const datetime time) { this .m_prev_time_manual= this .GetLastBarDate(time); } string Symbol ( void ) const { return this .m_symbol; } ENUM_TIMEFRAMES Period ( void ) const { return this .m_timeframe; } datetime TimeNewBar( void ) const { return this .m_new_bar_time; } bool IsNewBar( const datetime time); bool IsNewBarManual( const datetime time); CNewBarObj( void ) : m_program(( ENUM_PROGRAM_TYPE ):: MQLInfoInteger ( MQL_PROGRAM_TYPE )), m_symbol(:: Symbol ()), m_timeframe(( ENUM_TIMEFRAMES ):: Period ()), m_prev_time( 0 ),m_new_bar_time( 0 ), m_prev_time_manual( 0 ),m_new_bar_time_manual( 0 ) {} CNewBarObj( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); }; CNewBarObj::CNewBarObj( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) : m_symbol(symbol),m_timeframe(timeframe) { this .m_program=( ENUM_PROGRAM_TYPE ):: MQLInfoInteger ( MQL_PROGRAM_TYPE ); this .m_prev_time= this .m_prev_time_manual= this .m_new_bar_time= this .m_new_bar_time_manual= 0 ; }

変更されたクラスの完全なコードは、本稿に添付されているファイルでご覧ください。

前の記事で作成されたCSeriesクラスを少し修正しましょう。

CBaseObj基本オブジェクトからクラスを継承

プログラムタイプを格納する変数を削除

class CSeries : public CBaseObj { private : ENUM_PROGRAM_TYPE m_program; ENUM_TIMEFRAMES m_timeframe; string m_symbol; uint m_amount; uint m_bars; bool m_sync; CArrayObj m_list_series; CNewBarObj m_new_bar_obj; public :

CObjectの代わりにして、します。

クラスのpublicセクションで、銘柄と時間枠を設定するメソッドを宣言し、利用可能なデータの総量を返すメソッドの実装を完成します。



class CSeries : public CBaseObj { private : ENUM_TIMEFRAMES m_timeframe; string m_symbol; uint m_amount; uint m_bars; bool m_sync; CArrayObj m_list_series; CNewBarObj m_new_bar_obj; public : CArrayObj *GetList( void ) { return &m_list_series;} CArrayObj *GetList(ENUM_BAR_PROP_DOUBLE property, double value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL){ return CSelect::ByBarProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_BAR_PROP_INTEGER property, long value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL) { return CSelect::ByBarProperty( this .GetList(),property,value,mode); } CArrayObj *GetList(ENUM_BAR_PROP_STRING property, string value,ENUM_COMPARER_TYPE mode=EQUAL){ return CSelect::ByBarProperty( this .GetList(),property,value,mode); } void SetSymbol( const string symbol); void SetTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); void SetSymbolPeriod( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe); bool SetAmountUsedData( const uint amount, const uint rates_total); string Symbol ( void ) const { return this .m_symbol; } ENUM_TIMEFRAMES Timeframe( void ) const { return this .m_timeframe; } uint AmountUsedData( void ) const { return this .m_amount; } uint Bars ( void ) const { return this .m_bars; } bool IsNewBar( const datetime time) { return this .m_new_bar_obj.IsNewBar(time); } bool IsNewBarManual( const datetime time) { return this .m_new_bar_obj.IsNewBarManual(time); } CBar *GetBarByListIndex( const uint index); CBar *GetBarBySeriesIndex( const uint index); int DataTotal( void ) const { return this .m_list_series.Total(); } double Open( const uint index, const bool from_series= true ); double High( const uint index, const bool from_series= true ); double Low( const uint index, const bool from_series= true ); double Close( const uint index, const bool from_series= true ); datetime Time( const uint index, const bool from_series= true ); long TickVolume( const uint index, const bool from_series= true ); long RealVolume( const uint index, const bool from_series= true ); int Spread( const uint index, const bool from_series= true ); void SaveNewBarTime( const datetime time) { this .m_new_bar_obj.SaveNewBarTime(time); } bool SyncData( const uint amount, const uint rates_total); int Create( const uint amount= 0 ); void Refresh( const datetime time= 0 , const double open= 0 , const double high= 0 , const double low= 0 , const double close= 0 , const long tick_volume= 0 , const long volume= 0 , const int spread= 0 ); CSeries( void ); CSeries( const string symbol, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint amount= 0 ); };

クラス本体の外で、銘柄と時間枠を設定するメソッドを実装します。

void CSeries::SetSymbol( const string symbol ) { this .m_symbol= (symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); this .m_new_bar_obj.SetSymbol( this .m_symbol ); } void CSeries::SetTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe ) { this .m_timeframe= (timeframe== PERIOD_CURRENT ? ( ENUM_TIMEFRAMES ):: Period () : timeframe); this .m_new_bar_obj.SetPeriod( this .m_timeframe ); }

メソッドに渡された値は確認され、必要に応じて調整されます。その後変数に送信されます。

そして、「新規バー」クラスオブジェクトで値が設定されます。



\MQL5\Include\DoEasy\Services\Select.mqhのCSelectクラスには、CBarクラスのBar.mqhファイルの代わりに、CSeriesクラスファイルがインクルードされます。

#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #include <Arrays\ArrayObj.mqh> #include "..\Objects\Orders\Order.mqh" #include "..\Objects\Events\Event.mqh" #include "..\Objects\Accounts\Account.mqh" #include "..\Objects\Symbols\Symbol.mqh" #include "..\Objects\PendRequest\PendRequest.mqh" #include "..\Objects\Series\Series.mqh" CArrayObj ListStorage; class CSelect {

これで、すべての銘柄時系列のオブジェクトのクラスを作成する準備が整いました。

銘柄時系列オブジェクトとは何でしょうか。前回の記事では、1つの銘柄に対して1つの期間の時系列オブジェクトを作成しました。これで、そのリスト内のすべてのバーオブジェクトを任意のバーオブジェクトプロパティで並び替えたり、任意のバーオブジェクトをその任意のプロパティで検出したりできます。ただし、プログラムでは多くの場合、1つ以上の銘柄の履歴の多期間分析を使用する必要があります。銘柄時系列オブジェクトには、1つの銘柄のすべての可能な時間枠の複数の時系列が含まれています。時間枠の数は、ENUM_TIMEFRAMES列挙に記述されているターミナルで使用可能なチャート期間の数と同じにすることができます。

実際、このオブジェクトはCArrayObjオブジェクトへのポインタの配列であり、ここでオブジェクトは、前の記事で作成した銘柄時系列リストです。これにはバーオブジェクトが含まれます。

本稿では、すべての銘柄時系列オブジェクトを作成して、以下を可能にします。 使用の手動設定:



単一銘柄の指定されたチャート期間



単一銘柄のすべての可能なチャート期間

作成:

単一銘柄の指定された時系列オブジェクト



単一銘柄のすべての可能な時系列オブジェクト

データのアップデート:



単一銘柄の指定された時系列オブジェクト



単一銘柄のすべての時系列オブジェクト 残りのオブジェクト機能は、以降の記事で使用されているすべての銘柄のすべての時系列のオブジェクトを作成するときに追加されます。



いつものように、まず新しいクラスに必要なすべてのメッセージ(メッセージインデックスと適切なテキスト)を追加します。

\MQL5\Include\DoEasy\Datas.mqhに、新しいメッセージインデックスを追加します。

MSG_LIB_TEXT_BAR_TEXT_FIRS_SET_AMOUNT_DATA, MSG_LIB_TEXT_TS_TEXT_FIRS_SET_SYMBOL, MSG_LIB_TEXT_TS_TEXT_UNKNOWN_TIMEFRAME, MSG_LIB_TEXT_TS_FAILED_GET_SERIES_OBJ, };

また、新しく追加したインデックスに対応するメッセージテキストも追加します。

{ "Сначала нужно установить требуемое количество данных при помощи SetAmountUsedData()" , "First you need to set required amount of data using SetAmountUsedData()" }, { "Сначала нужно установить символ при помощи SetSymbol()" , "First you need to set Symbol using SetSymbol()" } , { "Неизвестный таймфрейм" , "Unknown timeframe" } , { "Не удалось получить объект-таймсерию " , "Failed to get timeseries object " } , };

\MQL5\Include\DoEasy\Objects\Series\で、CTimeSeriesクラスのTimeSeries.mqhファイルを作成します。Series.mqh時系列オブジェクトファイルをインクルードして、CObject標準ライブラリベースオブジェクトから派生させます。

クラス本体に必要なコンテンツを入力し、すべての変数とメソッドを個別に検討します。



#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://mql5.com/en/users/artmedia70" #property version "1.00" #property strict #include "Series.mqh" class CTimeSeries : public CObject { private : string m_symbol; CArrayObj m_list_series; char IndexTimeframe( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) const ; ENUM_TIMEFRAMES TimeframeByIndex( const uchar index) const ; public : CArrayObj *GetList( void ) { return & this .m_list_series; } CSeries *GetSeries( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { return this .m_list_series.At( this .IndexTimeframe(timeframe)); } CSeries *GetSeriesByIndex( const uchar index) { return this .m_list_series.At(index); } void SetSymbol( const string symbol) { this .m_symbol=(symbol== NULL || symbol== "" ? :: Symbol () : symbol); } string Symbol ( void ) const { return this .m_symbol; } bool SetAmountUsedData( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint amount= 0 , const int rates_total= 0 ); bool SetAmountAllUsedData( const uint amount= 0 , const int rates_total= 0 ); bool SyncData( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint amount= 0 , const uint rates_total= 0 ); bool SyncAllData( const uint amount= 0 , const uint rates_total= 0 ); bool SeriesCreate( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const uint amount= 0 ); bool SeriesCreateAll( const uint amount= 0 ); void Refresh( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time= 0 , const double open= 0 , const double high= 0 , const double low= 0 , const double close= 0 , const long tick_volume= 0 , const long volume= 0 , const int spread= 0 ); void RefreshAll( const datetime time= 0 , const double open= 0 , const double high= 0 , const double low= 0 , const double close= 0 , const long tick_volume= 0 , const long volume= 0 , const int spread= 0 ); CTimeSeries( void ); };

m_symbolクラスメンバ変数は銘柄名を格納します。これに対して、必要な時系列が作成されてオブジェクトに格納され、処理されます。その後、変数値を使用して、必要な銘柄の時系列を持つ必要なオブジェクトを選択します。

CObjectクラスインスタンスへのポインタの配列m_list_seriesは、前の記事で作成した時系列オブジェクトを格納するように設計されています。リスト内のオブジェクトの数は、プラットフォームで利用可能なすべての時間枠の数と同じにすることができ、 ENUM_TIMEFRAMES列挙にリストされている順にリストに配置されるので、リスト内の各時系列オブジェクトのインデックスを正確に知ることができます。時系列オブジェクトリストのインデックスを返すために2つのメソッドが作成されます。

IndexTimeframe()メソッドは、時間枠値によってリスト内の時系列オブジェクトインデックスを返します。

これは、クラス本体外で実装されています。

char CTimeSeries::IndexTimeframe( ENUM_TIMEFRAMES timeframe) const { int statement=(timeframe== PERIOD_CURRENT ? :: Period () : timeframe); switch (statement) { case PERIOD_M1 : return 0 ; case PERIOD_M2 : return 1 ; case PERIOD_M3 : return 2 ; case PERIOD_M4 : return 3 ; case PERIOD_M5 : return 4 ; case PERIOD_M6 : return 5 ; case PERIOD_M10 : return 6 ; case PERIOD_M12 : return 7 ; case PERIOD_M15 : return 8 ; case PERIOD_M20 : return 9 ; case PERIOD_M30 : return 10 ; case PERIOD_H1 : return 11 ; case PERIOD_H2 : return 12 ; case PERIOD_H3 : return 13 ; case PERIOD_H4 : return 14 ; case PERIOD_H6 : return 15 ; case PERIOD_H8 : return 16 ; case PERIOD_H12 : return 17 ; case PERIOD_D1 : return 18 ; case PERIOD_W1 : return 19 ; case PERIOD_MN1 : return 20 ; default : :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TS_TEXT_UNKNOWN_TIMEFRAME)); return WRONG_VALUE ; } }

ここではすべてが非常に明確です。メソッドに渡される時間枠に応じて、ENUM_TIMEFRAMES列挙内のシリアル番号( m_list_seriesリスト内のインデックス)が返されます。

TimeframeByIndex()メソッドは、リストの時系列オブジェクトインデックス値によって時間枠を返します。

これは、クラス本体外で実装されています。

ENUM_TIMEFRAMES CTimeSeries::TimeframeByIndex( const uchar index) const { switch (index) { case 0 : return PERIOD_M1 ; case 1 : return PERIOD_M2 ; case 2 : return PERIOD_M3 ; case 3 : return PERIOD_M4 ; case 4 : return PERIOD_M5 ; case 5 : return PERIOD_M6 ; case 6 : return PERIOD_M10 ; case 7 : return PERIOD_M12 ; case 8 : return PERIOD_M15 ; case 9 : return PERIOD_M20 ; case 10 : return PERIOD_M30 ; case 11 : return PERIOD_H1 ; case 12 : return PERIOD_H2 ; case 13 : return PERIOD_H3 ; case 14 : return PERIOD_H4 ; case 15 : return PERIOD_H6 ; case 16 : return PERIOD_H8 ; case 17 : return PERIOD_H12 ; case 18 : return PERIOD_D1 ; case 19 : return PERIOD_W1 ; case 20 : return PERIOD_MN1 ; default : :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_SYS_NOT_GET_DATAS), "... " ,CMessage::Text(MSG_SYM_STATUS_INDEX), ": " ,( string )index); return WRONG_VALUE ; } }

このメソッドはIndexTimeframe()の反対です。メソッドに渡されたインデックスに応じて、ENUM_TIMEFRAMES列挙内の順序で適切な時間枠が返されます。

Getlist()メソッドは、すべての時系列の完全なリストを「そのまま」制御プログラムに返します。プログラムでは、取得したリストから必要な時系列を選択できます。

GetSeries()メソッドは、 ENUM_TIMEFRAMES列挙からの必要な時系列の名前で指定された時系列オブジェクトをm_list_seriesリストから返します。以前に考慮されたIndexTimeframe()メソッドを使用して、リストの時系列インデックスを取得します。



GetSeriesByIndex()メソッドは、m_list_seriesリストのインデックスによって時系列オブジェクトを返します。

指定された時系列の履歴深度を設定するメソッドを実装します。

bool CTimeSeries::SetAmountUsedData( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe , const uint amount= 0 , const int rates_total= 0 ) { if ( this .m_symbol== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TS_TEXT_FIRS_SET_SYMBOL)); return false ; } CSeries *series_obj= this .m_list_series.At( this .IndexTimeframe(timeframe) ); return series_obj.SetAmountUsedData(amount,rates_total); }

このメソッドは、履歴の深さを設定する必要がある時系列時間枠、必要な履歴時系列データのサイズ (履歴の深さ、0の場合は1000バーの深さを使用)、および現在の時系列バーの数(現在の時間枠で現在の銘柄の履歴深度を設定する場合の指標のみrates_totalパラメータをOnCalculate()に渡しますが、それ以外の場合はパラメータは重要ではありません)を受け取ります。

クラスオブジェクトの銘柄が設定されていない場合は、適切なメッセージを表示してfalseを返します。

リクエストされた時系列オブジェクトを時間枠名で取得したインデックスによってリストから取得し、 前の記事で検討したのと同じ名前の時系列オブジェクトクラスメソッドを使用して履歴の深さを設定した結果を返します 。

すべての使用された銘柄時系列の履歴深度を設定するメソッドを実装します。

bool CTimeSeries::SetAmountAllUsedData( const uint amount= 0 , const int rates_total= 0 ) { if ( this .m_symbol== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TS_TEXT_FIRS_SET_SYMBOL)); return false ; } bool res= true ; for ( int i= 0 ;i< 21 ;i++) { CSeries *series_obj= this .m_list_series.At(i); if (series_obj== NULL ) continue ; res &=series_obj.SetAmountUsedData(amount,rates_total); } return res; }

このメソッドは、履歴時系列データの必要なサイズ(履歴の深さ、0の場合は1000バーの深さを使用)、および現在の時系列バーの数(現在の時間枠で現在の銘柄の履歴深度を設定する場合の指標のみrates_totalパラメータをOnCalculate()に渡しますが、それ以外の場合はパラメータは重要ではありません)。

クラスオブジェクトの銘柄が設定されていない場合は、適切なメッセージを表示してfalseを返します。

既存のすべての時間枠の完全なリストを反復処理し、リストからループインデックスによって次の時系列リストを取得し 、 前の記事で検討したのと同じ名前の時系列オブジェクトクラスメソッドを使用して履歴深度を設定した結果をresローカル変数に書き込みます。使用可能な時系列オブジェクトの履歴の深さを設定するメソッドの少なくとも1つがfalseを返した場合、変数にfalseが設定されます。

ループの完了時に、res変数に書かれたすべての設定の結果を返します。

以下は、サーバデータとの指定された時系列データ同期のフラグを返すメソッドの実装です。

bool CTimeSeries::SyncData( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe , const uint amount= 0 , const uint rates_total= 0 ) { if ( this .m_symbol== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TS_TEXT_FIRS_SET_SYMBOL)); return false ; } CSeries *series_obj= this .m_list_series.At( this .IndexTimeframe(timeframe) ); if (series_obj== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TS_FAILED_GET_SERIES_OBJ), this .m_symbol, " " ,TimeframeDescription(timeframe)); return false ; } return series_obj.SyncData(amount,rates_total); }

このメソッドは、同期フラグを返す必要がある時系列時間枠、必要な履歴時系列データのサイズ (履歴の深さ、0の場合は1000バーの深さを使用)、および現在の時系列バーの数(現在の時間枠で現在の銘柄の履歴深度を設定する場合の指標のみrates_totalパラメータをOnCalculate()に渡しますが、それ以外の場合はパラメータは重要ではありません)。

クラスオブジェクトの銘柄が設定されていない場合は、適切なメッセージを表示してfalseを返します。

リクエストされた時系列オブジェクトを時間枠名で取得したインデックスによってリストから取得し、 前の記事で検討したのと同じ名前の時系列オブジェクトクラスメソッドを使用してデータ同期結果をチェックした結果を返します 。

以下は、サーバデータとのすべての時系列のデータ同期のフラグを返すメソッドの実装です。

bool CTimeSeries::SyncAllData( const uint amount= 0 , const uint rates_total= 0 ) { if ( this .m_symbol== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TS_TEXT_FIRS_SET_SYMBOL)); return false ; } bool res= true ; for ( int i= 0 ;i< 21 ;i++) { CSeries *series_obj= this .m_list_series.At(i); if (series_obj== NULL ) continue ; res &=series_obj.SyncData(amount,rates_total); } return res; }

このメソッドは、履歴時系列データの必要なサイズ(履歴の深さ、0の場合は1000バーの深さを使用)、および現在の時系列バーの数(現在の時間枠で現在の銘柄の履歴深度を設定する場合の指標のみrates_totalパラメータをOnCalculate()に渡しますが、それ以外の場合はパラメータは重要ではありません)。

クラスオブジェクトの銘柄が設定されていない場合は、適切なメッセージを表示してfalseを返します。

既存のすべての時間枠の完全なリストを反復処理し、リストからループインデックスによって次の時系列リストを取得し 、 前の記事で検討したのと同じ名前の時系列オブジェクトクラスメソッドを使用してデータの同期を確認したフラグをresローカル変数に書き込みます。時系列オブジェクトの同期を確認するメソッドの少なくとも1つがfalseを返した場合、変数にfalseが設定されます。

ループの完了時に、res変数に書かれたすべての確認の結果を返します。

指定された時系列リストを作成するメソッドを実装します。

bool CTimeSeries::Create( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe , const uint amount= 0 ) { CSeries *series_obj= this .m_list_series.At( this .IndexTimeframe(timeframe) ); if (series_obj== NULL ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_TS_FAILED_GET_SERIES_OBJ), this .m_symbol, " " ,TimeframeDescription(timeframe)); return false ; } if (series_obj.AmountUsedData()== 0 ) { :: Print (DFUN,CMessage::Text(MSG_LIB_TEXT_BAR_TEXT_FIRS_SET_AMOUNT_DATA)); return false ; } return (series_obj.Create(amount)> 0 ); }

このメソッドは、時系列を作成する必要がある時間枠と、作成された時系列の履歴の深さ(デフォルト値はゼロです。SetAmountUsedData()メソッドを使用して時系列オブジェクトに以前に設定された履歴の深さで時系列を作成します。値がゼロを超えるが指定されたチャート期間の利用可能な時系列バーの値よりも小さい場合、メソッドに渡された作成された履歴深度が使用されます)を受け取ります。

時間枠名で受け取ったインデックスから必要な時系列オブジェクトを取得します。 オブジェクトの取得に失敗した場合、または履歴の深さがまだ設定されていない場合は、適切なメッセージを表示してfalseを返します。

前回の記事で検討したのと同じ名前の時系列オブジェクトメソッドを使用して、メソッドから時系列の作成結果を返します。前の記事で説明した時系列作成メソッドは、時系列リストに追加されたオブジェクトバーの数を返しますが、現在のメソッドはブール値を返すため、追加された要素の数を「ゼロ以上」リストと比較した結果をtrueまたはfalseとして返すだけで十分です。 これがまさにここで行うことです。



すべての時系列リストを作成するメソッドを実装します。



bool CTimeSeries::CreateAll( const uint amount= 0 ) { bool res= true ; for ( int i= 0 ;i< 21 ;i++) { CSeries *series_obj= this .m_list_series. At(i) ; if (series_obj== NULL || series_obj.AmountUsedData()== 0 ) continue ; res &=(series_obj.Create(amount)> 0 ); } return res; }

このメソッドは、作成された時系列の履歴の深さを受け取ります(デフォルト値はゼロです。SetAmountUsedData()メソッドを使用して時系列オブジェクトに以前に設定された履歴の深さで時系列を作成します。値がゼロを超えるが指定されたチャート期間の利用可能な時系列バーの値よりも小さい場合、メソッドに渡された作成された履歴深度が使用されます)。

すべての時間枠のリストを反復処理し、 ループインデックスによって次の時系列オブジェクトを取得します。 オブジェクトの取得に失敗した場合または履歴の深さがまだ設定されていない場合は、次の時間枠に進みます。

ローカルのres変数は、 前の記事で検討した同じ名前の時系列オブジェクトクラスメソッドを使用して時系列を作成した結果がリストに追加された要素の数を「ゼロ以上」で比較した結果として表されたものを受け取ります。 時系列オブジェクトを作成するメソッドの少なくとも1つがfalseを返した場合、変数はfalseに設定されます。

ループの完了時に、res変数に書き込まれたすべての時系列の作成結果を返します。

指定された時系列リストを更新するメソッドを実装します。

void CTimeSeries::Refresh( const ENUM_TIMEFRAMES timeframe , const datetime time= 0 , const double open= 0 , const double high= 0 , const double low= 0 , const double close= 0 , const long tick_volume= 0 , const long volume= 0 , const int spread= 0 ) { CSeries *series_obj= this .m_list_series.At( this .IndexTimeframe(timeframe) ); if (series_obj== NULL || series_obj.DataTotal()== 0 ) return ; series_obj.Refresh(time,open,high,low,close,tick_volume,volume,spread); }

メソッドは、更新された時系列時間枠および現在のバー価格データを受け取ります(現在の時間枠で現在の銘柄のデータを更新するときの指標のみ、データを価格配列からOnCalculate()に渡します。その他の場合では、渡されたパラメータの値は重要ではありません)。



時間枠名で受け取ったインデックスから必要な時系列オブジェクトを取得します。 オブジェクトの取得に失敗した場合または作成された時間枠履歴のサイズがゼロの場合(時間枠が使用されていないか、Create()メソッドを使用して作成されていない場合)は、メソッドを終了します。

次に、前の記事で検討したのと同じ名前の時系列オブジェクトを更新するメソッドを呼び出します。

すべての時系列リストを更新するメソッドを実装します。

void CTimeSeries::RefreshAll( const datetime time= 0 , const double open= 0 , const double high= 0 , const double low= 0 , const double close= 0 , const long tick_volume= 0 , const long volume= 0 , const int spread= 0 ) { for ( int i= 0 ;i< 21 ;i++) { CSeries *series_obj= this .m_list_series. At(i) ; if (series_obj== NULL || series_obj.DataTotal()== 0 ) continue ; series_obj.Refresh(time,open,high,low,close,tick_volume,volume,spread); } }

メソッドは現在のバー価格データを受け取ります(現在の時間枠で現在の銘柄のデータを更新するときの指標のみ、価格配列からデータを価格配列からOnCalculate()に渡します。他の場合では、渡されたパラメータの値は重要ではありません)。



すべての時間枠のリストによるループで、次の時系列オブジェクトをループインデックスで取得します。オブジェクトの取得に失敗した場合または作成された時間枠履歴のサイズがゼロ(時間枠が使用されていないか、Create()メソッドを使用して作成されていない場合)、次の時間枠に進みます。

次に、前の記事で検討したのと同じ名前の時系列オブジェクトを更新するメソッドを呼び出します。

1つの銘柄のすべての時系列のオブジェクトクラスの最初のバージョンが準備できました。現在のクラスの機能は、単一の銘柄のいくつかの時間枠での作業をテストするのに十分です。将来的には、複数の銘柄に共通の事件列コレクションクラスを作成するときに、それを改良します。



\MQL5\Include\DoEasy\Engine.mqhにあるCEngineクラスファイルで、インクルードする時系列オブジェクトクラスファイルの文字列を

#include "Services\TimerCounter.mqh" #include "Collections\HistoryCollection.mqh" #include "Collections\MarketCollection.mqh" #include "Collections\EventsCollection.mqh" #include "Collections\AccountsCollection.mqh" #include "Collections\SymbolsCollection.mqh" #include "Collections\ResourceCollection.mqh" #include "TradingControl.mqh" #include "Objects\Series\Series.mqh"

使用されているすべての銘柄期間の時系列オブジェクトのファイルで置き換えます。



#include "Services\TimerCounter.mqh" #include "Collections\HistoryCollection.mqh" #include "Collections\MarketCollection.mqh" #include "Collections\EventsCollection.mqh" #include "Collections\AccountsCollection.mqh" #include "Collections\SymbolsCollection.mqh" #include "Collections\ResourceCollection.mqh" #include "TradingControl.mqh" #include "Objects\Series\TimeSeries.mqh"

これで、新しく作成されたクラスがライブラリベースのプログラムから見えるようになりました。



テスト

異なる期間の時系列での単一銘柄の使用をテストするには、前の記事のEAを\MQL5\Experts\TestDoEasy\Part36\TestDoEasyPart36.mq5として保存します。



クラスをテストするには、条件付きコンパイルディレクティブを使用して、テストEAの2つのバージョンを作成します。



最初のEAバージョンは、現在の銘柄の2つの時系列を作成します。1つ目は、2本のバーのみで構成されるM15用です。

もう1つは10本のバーで構成され、EAが起動されている現在のチャート期間についてです。

もう1つは10本のバーで構成され、EAが起動されている現在のチャート期間についてです。 2番目のEAバージョンは、現在の銘柄のすべての時系列をデフォルト値で作成します

(時系列ごとに1000バー、または使用可能なバーの数が1000未満の場合には可能な最大値)。



EAグローバル変数のブロックに、時系列クラスの単一のオブジェクトを残します。CSeriesクラスオブジェクトはCTimeSeriesクラスオブジェクトの一部になっているため、CSeriesクラスの代わりにCTimeSeriesクラス変数を定義します。

CSeriesオブジェクトを削除します。

CEngine engine; CSeries series; CSeries series_m1; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT];

また、2番目のオブジェクトの名前を変更し、その型をCTimeSeriesとして定義します。

CEngine engine; CTimeSeries timeseries; SDataButt butt_data[TOTAL_BUTT];

EAのOnInit()ハンドラの最後に、指定されたTIMESERIES_ALL IDの有無に応じて時系列を作成するためのコードブロックを記述します。

engine.PlaySoundByDescription(SND_OK); Sleep ( 600 ); engine.PlaySoundByDescription(TextByLanguage( "Звук упавшей монетки 2" , "Falling coin 2" )); timeseries.SetSymbol( Symbol ()); #ifndef TIMESERIES_ALL timeseries.SyncData( PERIOD_CURRENT , 10 ) ; timeseries.Create( PERIOD_CURRENT ) ; timeseries.SyncData( PERIOD_M15 , 2 ) ; timeseries.Create( PERIOD_M15 ) ; #else timeseries.SyncAllData() ; timeseries.CreateAll() ; #endif CArrayObj *list=timeseries.GetList(); Print (TextByLanguage( "Данные созданных таймсерий:" , "Data of created timeseries:" )); for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CSeries *series_obj=timeseries.GetSeriesByIndex(( uchar )i); if (series_obj== NULL || series_obj.AmountUsedData()== 0 || series_obj.DataTotal()== 0 ) continue ; Print ( DFUN,i, ": " ,series_obj. Symbol (), " " ,TimeframeDescription(series_obj.Timeframe()), ": AmountUsedData=" ,series_obj.AmountUsedData(), ", DataTotal=" ,series_obj.DataTotal(), ", Bars=" ,series_obj. Bars () ); } Print ( "" ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

まず、銘柄時系列クラスの銘柄名を必ず設定してください。次に、マクロ置換として定義され、コメントアウトされたID があります。その存在/不在は、コンパイルするコードのバージョンを定義します。2つの時系列を作成するためのバージョン( IDがない場合)またはすべての時系列を作成するためのバージョン( IDがある場合)です。



一般に、またすべての銘柄時系列のオブジェクトクラスの現在のバージョンでは、時系列を作成するには次のものが必要です。

すべての時系列オブジェクトの銘柄を設定する

時系列履歴の深さを設定し、サーバとの時系列データの同期をチェックするメソッドを呼び出す 指定した履歴の深さに基づいて時系列を作成する



通常、履歴の深さを設定し、サーバの同期を確認するメソッドは、結果が返されるかどうかを確認する必要があります。履歴の深さを設定できなかった場合、またはデータがサーバとまだ同期していない場合、このメソッドはfalseを返すことがあります。

ただし、このチェックをスキップして現在の銘柄でテストを実行することはできます。ほとんどの場合、データ全体が利用可能になります。データが利用できない場合でも、時系列は作成されません。履歴データのロードを開始する機能への最初のアクセスが読み込みを開始し、データが最初のEAの起動中に同期化されるため、EAを再起動するだけで済みます。



必要な時系列が作成されたら、作成された時系列の完全なリストを操作ログに表示して、作成が成功したかどうかを確認します。

これを行うには、すべての時系列の完全なリストを受け取ります。ループで、リストから次の時系列オブジェクトを受け取ります。時系列が作成された場合(履歴の深さがあり、データが入力されている場合)、データを操作ログに表示します。

OnTick()ハンドラの最後に、コードブロックを挿入して、作成されたすべての銘柄時系列のデータを更新します。



void OnTick () { if ( MQLInfoInteger ( MQL_TESTER )) { engine. OnTimer (); PressButtonsControl(); EventsHandling(); } if (trailing_on) { TrailingPositions(); TrailingOrders(); } CArrayObj *list=timeseries.GetList(); for ( int i= 0 ;i<list.Total();i++) { CSeries *series_obj=timeseries.GetSeriesByIndex(( uchar )i); if (series_obj== NULL || series_obj.DataTotal()== 0 ) continue ; series_obj.Refresh(); if (series_obj.IsNewBar( 0 )) { Print (TextByLanguage( "Новый бар на " , "New bar on " ),series_obj. Symbol (), " " ,TimeframeDescription(series_obj.Timeframe()), " " , TimeToString (series_obj.Time( 0 ))); if (series_obj.Timeframe()== Period ()) engine.PlaySoundByDescription(SND_NEWS); } } }

ここでは、すべての銘柄時系列のオブジェクトから時系列のリストを取得します。時系列のリストによるループでは、ループインデックスによって次の時系列オブジェクトを取得します。時系列を受け取れなかった場合、またはデータ(バー)がない場合、次の時間枠の次の時系列に進みます。時系列オブジェクトを受け取ったら、更新します。時系列に新しいバーフラグが設定されている場合、適切なメッセージを表示します(現在の時系列のnews.wavサウンドも再生します)。

EAをコンパイルします( #define TIMESERIES_ALLマクロ置換定義を含む文字列176はコメントアウトします)。2つの時系列を作成するEAバージョンがコンパイルされます。

M30チャートのターミナルで起動します。作成された2つの時系列のパラメータに関するエントリが操作ログに表示されます。しばらくすると、 M15およびM30チャートで新しいバーを開くことに関するエントリが表示されます。

Account 8550475 : Artyom Trishkin (MetaQuotes Software Corp.) 10425.23 USD, 1 : 100 , Hedge, Demo account MetaTrader 5 Work only with the current symbol. The number of symbols used: 1 Data of created timeseries: OnInit : 8 : EURUSD M15: AmountUsedData= 2 , DataTotal= 2 , Bars = 5000 OnInit : 10 : EURUSD M30: AmountUsedData= 10 , DataTotal= 10 , Bars = 5030 New bar on EURUSD M15 2020.02 . 20 20 : 45 New bar on EURUSD M15 2020.02 . 20 21 : 00 New bar on EURUSD M30 2020.02 . 20 21 : 00 New bar on EURUSD M15 2020.02 . 20 21 : 15 New bar on EURUSD M15 2020.02 . 20 21 : 30 New bar on EURUSD M30 2020.02 . 20 21 : 30

次に、 #define TIMESERIES_ALL マクロ置換を定義する文字列176のコメントを外して、EAをコンパイルすると、デフォルト値ですべての時系列を作成するEAバージョンが生成されます。

銘柄チャートで起動します。作成されたすべての時系列のパラメータに関するエントリが操作ログに表示されます。しばらくすると作成された時系列チャート期間に新しいバーを開くことに関するエントリが表示されます。

Account 8550475 : Artyom Trishkin (MetaQuotes Software Corp.) 10425.23 USD, 1 : 100 , Hedge, Demo account MetaTrader 5 Work only with the current symbol. The number of symbols used: 1 Data of created 時系列: OnInit : 0 : EURUSD M1: AmountUsedData= 1000 , DataTotal= 1000 , Bars = 5140 OnInit : 1 : EURUSD M2: AmountUsedData= 1000 , DataTotal= 1000 , Bars = 4010 OnInit : 2 : EURUSD M3: AmountUsedData= 1000 , DataTotal= 1000 , Bars = 3633 OnInit : 3 : EURUSD M4: AmountUsedData= 1000 , DataTotal= 1000 , Bars = 3445 OnInit : 4 : EURUSD M5: AmountUsedData= 1000 , DataTotal= 1000 , Bars = 3332 OnInit : 5 : EURUSD M6: AmountUsedData= 1000 , DataTotal= 1000 , Bars = 3256 OnInit : 6 : EURUSD M10: AmountUsedData= 1000 , DataTotal= 1000 , Bars = 3106 OnInit : 7 : EURUSD M12: AmountUsedData= 1000 , DataTotal= 1000 , Bars = 3068 OnInit : 8 : EURUSD M15: AmountUsedData= 1000 , DataTotal= 1000 , Bars = 5004 OnInit : 9 : EURUSD M20: AmountUsedData= 1000 , DataTotal= 1000 , Bars = 2993 OnInit : 10 : EURUSD M30: AmountUsedData= 1000 , DataTotal= 1000 , Bars = 5032 OnInit : 11 : EURUSD H1: AmountUsedData= 1000 , DataTotal= 1000 , Bars = 5352 OnInit : 12 : EURUSD H2: AmountUsedData= 1000 , DataTotal= 1000 , Bars = 6225 OnInit : 13 : EURUSD H3: AmountUsedData= 1000 , DataTotal= 1000 , Bars = 6212 OnInit : 14 : EURUSD H4: AmountUsedData= 1000 , DataTotal= 1000 , Bars = 5292 OnInit : 15 : EURUSD H6: AmountUsedData= 1000 , DataTotal= 1000 , Bars = 5182 OnInit : 16 : EURUSD H8: AmountUsedData= 1000 , DataTotal= 1000 , Bars = 5443 OnInit : 17 : EURUSD H12: AmountUsedData= 1000 , DataTotal= 1000 , Bars = 5192 OnInit : 18 : EURUSD D1: AmountUsedData= 1000 , DataTotal= 1000 , Bars = 5080 OnInit : 19 : EURUSD W1: AmountUsedData= 1000 , DataTotal= 1000 , Bars = 2562 OnInit : 20 : EURUSD MN1: AmountUsedData= 589 , DataTotal= 589 , Bars = 589 New bar on EURUSD M1 2020.02 . 20 21 : 41 New bar on EURUSD M1 2020.02 . 20 21 : 42 New bar on EURUSD M2 2020.02 . 20 21 : 42 New bar on EURUSD M3 2020.02 . 20 21 : 42 New bar on EURUSD M6 2020.02 . 20 21 : 42 New bar on EURUSD M1 2020.02 . 20 21 : 43 New bar on EURUSD M1 2020.02 . 20 21 : 44 New bar on EURUSD M2 2020.02 . 20 21 : 44 New bar on EURUSD M4 2020.02 . 20 21 : 44 New bar on EURUSD M1 2020.02 . 20 21 : 45 New bar on EURUSD M3 2020.02 . 20 21 : 45 New bar on EURUSD M5 2020.02 . 20 21 : 45 New bar on EURUSD M15 2020.02 . 20 21 : 45

M5テスターのビジュアルモードでEAを起動します。





まず、テスターがすべての時間枠の履歴データをダウンロードし、次にEAが作成された時系列のデータを表示します。その後、メッセージが操作ログに送信され、テスト中に作成された時系列の新しいバーを開くことを通知します。

単一の銘柄時系列を操作する機能を作成するこの段階では、すべてが意図したとおりに機能します。



次の段階

次の記事では、さまざまな銘柄とその時間枠に必要な量のデータを格納する共通の時系列コレクションクラスを作成します。



現在のバージョンのライブラリのすべてのファイルは、テスト用EAファイルと一緒に以下に添付されているので、テストするにはダウンロードしてください。

質問や提案はコメント欄にお願いします。

目次に戻る

シリーズのこれまでの記事:

DoEasyライブラリの時系列(第35部): バーオブジェクトと銘柄の時系列リスト

