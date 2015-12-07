MQL5 クックブック：異なるプリントモードの使用

はじめに

本稿は MQL5 クックブックシリーズの始まりです。プログラミングの最初の一歩を踏み出そうとしている方が徐々に新しい言語の知識を得ることができるようにシンプルな例を使って始めます。私自身、とても困難だったと言える最初にトレードシステムを設計しプログラムする上での努力を覚えています。それが私の人生で最初のプログラム言語だったという事実があります。そのときまで私はプログラミングに向いていないし、理解することはほとんど無理だろうと考えたものでした。

それでも思ったより簡単であることが判り、かなり複雑なプログラムを作成できるまで数か月しかかかりませんでした。それについては記事Y"Limitless Opportunities with MetaTrader 5 and MQL5"で詳細を知ることができます。

ここではExpert Advisors の初心者開発者ｗをプログラム手順、シンプルなものから複雑なものへ作り上げていくよう導いていこうと思います。MetaEditor 5 メニューの「ヘルプ」にある情報をコピーするつもりはありませんのでF1を頻繁に押すつもりでいてください。同時に本シリーズは数多くの例、すぐに使える関数、そのままでまたはカスタマイズしてみなさんの開発に利用できるスキームを提供します。

では始めましょう。本稿ではさまざまなモードでいくつかのシンボルプロパティをプリントするシンプルなスクリプトを作成します。プログラム開発時特に学習過程の初期ではプログラムが期待どおり応答しないということがよくあります。そのような場合計算に使われる特定の変数値を確認する必要があります。われわれの場合、関数 Print()、 Comment()、Alert()を使用する3種類の方法を細かく見ていきます。そしてのちにご自身でどのメソッドがみなさんにとって便利か判断することができるでしょう。





MQL5 ウィザード

私はスクリプトで MQL5 の学習を始めました。ひじょうに簡単で迅速です。スクリプトがロードされるとき、作成した関数を実行しチャートから削除されます。これによりオンザゴーの実験をし、進むべき方向がわかります。

MetaTrader 5 トレードターミナルをまだインストールしていないなら、いますぐインストールできます。インストールしたらターミナルを起動し、F4を押して MetaEditor 5 を開きます。このボタンは MetaTrader 5 トレードターミナルと MetaEditor 5間ですばやく切り替えをするのに使うことができます。またターミナルのツールバーで適切なボタンをクリックして MetaEditor 5 を起動することもできます。かならずトレードターミナルと MetaEditor 5 の「ヘルプ」（F1）を利用してプログラムインターフェースをじっくりと学習してください。というのも特定の項目については軽く触れるだけになるだろうからです。

MetaEditor 5 を起動し、Ctrl+N または MetaEditorパネルのメインメニュー の下にある新規 ボタンを押します。MQL5 ウィザードウィンドウが開き、そこで作成したいプログラムタイプを選択することができます。われわれの場合、スクリプトを選び次へを押します。

図1 MQL5 ウィザード－スクリプト

それからスクリプト名（ファイル名）を入力します。デフォルトではスクリプトは Metatrader 5\MQL5\Scripts\file_name.mq5に作成されています。そのディレクトリ内で目的に応じてファイルをグループ化する別のフォルダを作成することもできます。

図2 MQL5 ウィザード－ファイル名

この時点で必要に応じて入力パラメータを追加することもできます。すべてが設定され準備ができたら 終了をクリックします。テンプレートを用いて新規ドキュメントが作成され、スクリプトを進めることができます。

#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" void OnStart () { }





コードの書き込み

ダブルスラッシュに続く部分はすべてコメントでプログラム実行に影響は与えません。コードに詳しいコメントを付けるのはつねにお薦めです。それによりとくに長い間が空いた後プログラムロジックを理解するのがかなり簡単になるからです。

上記コードの最初の3行の#property後にくるものはすべてプログラムのプロパティに関連します。各関数についてのより詳しい情報とプロパティはMQL5 参考資料にあります。任意の関数の説明を簡単に閲覧するにはその関数をダブルクリックして選択しF1を押します。「ヘルプ」ウィンドウが開き、選択した関数の説明が表示されます。

それに続くのはメインのスクリプト関数－OnStart()で、それはその他の関数と計算を含むものです。

プログラム実行前に必要な情報をプリントする方法を選択する機能を入れる必要があります。それはドロップダウンリストから必要なモードを選択することができる外部パラメータを持つということです。またプログラム実行前にスクリプトの外部パラメータを持つウィンドウを開く別のプロパティ（#property）を指定する必要があります。このプロパティはscript_show_inputsです。それをコードにすでにあるその他プロパティの一番下に追加します。

#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://www.mql5.com" #property version "1.00" #property script_show_inputs

外部パラメータにドロップダウンリストを持つためにすべてのモード一覧を作成する必要があります。このコードをプログラムのプロパティの後に入れます。

enum ENUM_PRINT_MODE { PRINT = 0 , COMMENT = 1 , ALERT = 2 };

このあとにはスクリプトの外部パラメータであるPrintModeだけがきます。

input ENUM_PRINT_MODE printMode=PRINT;

入力パラメータはプログラムの冒頭にあるルールで変数タイプの目に入れられる外部パラメータを決定する input 修飾子を伴います。今スクリプトを実行するなら、プログラムウィンドウが開きPrint Mode パラメータのドロップダウンリストからプリントモードを選択することができます。

図3 スクリプトパラメータのウィンドウ

変数を作成しそれになんらかの値（われわれの場合、シンボルデータをプリントします）を割り当てのちに外部パラメータでユーザーが指定するモードを用いてプリントします。このためにメイン関数OnStart() で呼ばれる別のユーザー関数PrintSymbolProperties() を作成します。

関数作成にはただ以下のコードを挿入するだけです。

void PrintSymbolProperties() { }

返される値タイプは関数名の前に指定する必要があります。あるいはわれわれの場合のように関数がなにも返さなければ voidを入れます。そして PrintSymbolProperties() 関数の本文、カッコの中に残りのコードを書きます。まず変数を作成します。

string symb_symbol = "" ; int symb_digits = 0 ; int symb_spread = 0 ; int symb_stoplevel = 0 ; double symb_ask = 0.0 ; double symb_bid = 0.0 ;

変数の型はそれがわりあてられるデータの種類によって異なる。さて、これらの変数に数値を代入してみよう。シンボルプロパティーを得るために、MQL5は日々のデータの種類に対して特別な機能を提供している。

symb_symbol = Symbol (); symb_digits =( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); symb_spread =( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SPREAD ); symb_stoplevel =( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); symb_ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); symb_bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID );

テーマを確実に十分学習するためMQL5 参考資料を利用してすべての関数とそれらが渡すパラメータをひとつずつ調べます。そこのすべてのシンボルプロパティは頻繁に参照する表に表示されます。

変数が割り当てられた値を得たので、ここでは各プリントモードに適切なコードを書くだけです。以下がその記述です。

if (printMode==PRINT) { Print ( "Symbol: " ,symb_symbol, "

" , "Digits: " ,symb_digits, "

" , "Spread: " ,symb_spread, "

" , "Stops Level: " ,symb_stoplevel, "

" , "Ask: " ,symb_ask, "

" , "Bid: " ,symb_bid ); } if (printMode==COMMENT) { int mb_res=- 1 ; Comment ( "Symbol: " ,symb_symbol, "

" , "Digits: " ,symb_digits, "

" , "Spread: " ,symb_spread, "

" , "Stops Level: " ,symb_stoplevel, "

" , "Ask: " ,symb_ask, "

" , "Bid: " ,symb_bid ); mb_res= MessageBox ( "Do you want to delete comments from the chart?" , NULL , MB_YESNO | MB_ICONQUESTION ); if (mb_res== IDYES ) { Comment ( "" ); } return ; } if (printMode==ALERT) { Alert ( "Symbol: " +symb_symbol+ "

" , "Digits: " + IntegerToString (symb_digits)+ "

" , "Spread: " + IntegerToString (symb_spread)+ "

" , "Stops Level: " + IntegerToString (symb_stoplevel)+ "

" , "Ask: " + DoubleToString (symb_ask, _Digits )+ "

" , "Bid: " + DoubleToString (symb_bid, _Digits ) ); }

Expert Advisorの外部パラメータに PRINT を選択した場合、情報は Expert Advisorsのジャーナル（ツールボックス － エキスパートタブ）にプロントされます。

図4 ツールボックス － エキスパートタブ

COMMENTを選択すると、情報はチャートの左上角に表示されます。チャートに情報が表示されるとMessageBox() 関数がチャートからコメントを削除するよう指示するダイアログボックスを開きます。

図5 チャートの左上角のコメント

ALERTを選択すると、スクリプト実行後依頼情報または単なるユーザーメッセージを示す警告ウィンドウが表示されます。この場合、PRINT オプションの場合同様、情報はジャーナルにもプリントされますが追加で音声通知も行われます。

図6 警告ウィンドウ

以下は完全なスクリプトコードです。

#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "http://tol64.blogspot.com" #property description "email: hello.tol64@gmail.com" #property version "1.00" #property script_show_inputs enum ENUM_PRINT_MODE { PRINT = 0 , COMMENT = 1 , ALERT = 2 }; input ENUM_PRINT_MODE printMode=PRINT; void OnStart () { PrintSymbolProperties(); } void PrintSymbolProperties() { string symb_symbol = "" ; int symb_digits = 0 ; int symb_spread = 0 ; int symb_stoplevel = 0 ; double symb_ask = 0.0 ; double symb_bid = 0.0 ; symb_symbol = Symbol (); symb_digits =( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_DIGITS ); symb_spread =( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_SPREAD ); symb_stoplevel =( int ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); symb_ask = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); symb_bid = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); if (printMode==PRINT) { Print ( "Symbol: " ,symb_symbol, "

" , "Digits: " ,symb_digits, "

" , "Spread: " ,symb_spread, "

" , "Stops Level: " ,symb_stoplevel, "

" , "Ask: " ,symb_ask, "

" , "Bid: " ,symb_bid ); } if (printMode==COMMENT) { int mb_res=- 1 ; Comment ( "Symbol: " ,symb_symbol, "

" , "Digits: " ,symb_digits, "

" , "Spread: " ,symb_spread, "

" , "Stops Level: " ,symb_stoplevel, "

" , "Ask: " ,symb_ask, "

" , "Bid: " ,symb_bid ); mb_res= MessageBox ( "Do you want to delete comments from the chart?" , NULL , MB_YESNO | MB_ICONQUESTION ); if (mb_res== IDYES ) { Comment ( "" ); } return ; } if (printMode==ALERT) { Alert ( "Symbol: " +symb_symbol+ "

" , "Digits: " + IntegerToString (symb_digits)+ "

" , "Spread: " + IntegerToString (symb_spread)+ "

" , "Stops Level: " + IntegerToString (symb_stoplevel)+ "

" , "Ask: " + DoubleToString (symb_ask, _Digits )+ "

" , "Bid: " + DoubleToString (symb_bid, _Digits ) ); } }





おわりに

ここで本稿はおしまいです。前述の方法に追加してファイルにデータを書き込むこともできます。通常のテキストファイルや CSS を用いてきれいにフォーマットされた HTML レポートが可能です。しかしそれは初心者には複雑すぎます。最初は本稿で述べた方法で十分でしょう。