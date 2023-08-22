SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / NS 1433501 MP v2 EURUSD
Wijanarko Putro Santoso

NS 1433501 MP v2 EURUSD

Wijanarko Putro Santoso
0 recensioni
Affidabilità
115 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 109%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
439
Profit Trade:
299 (68.10%)
Loss Trade:
140 (31.89%)
Best Trade:
22 575.00 USD
Worst Trade:
-20 030.00 USD
Profitto lordo:
162 066.35 USD (75 663 pips)
Perdita lorda:
-110 527.69 USD (74 919 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (1 218.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31 615.00 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
53.12%
Massimo carico di deposito:
42.03%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.54
Long Trade:
145 (33.03%)
Short Trade:
294 (66.97%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
117.40 USD
Profitto medio:
542.03 USD
Perdita media:
-789.48 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-25 839.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33 486.52 USD (2)
Crescita mensile:
2.00%
Previsione annuale:
24.26%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.09 USD
Massimale:
33 486.52 USD (35.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.36% (33 486.52 USD)
Per equità:
63.81% (95 985.86 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 439
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 52K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 744
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +22 575.00 USD
Worst Trade: -20 030 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 218.66 USD
Massima perdita consecutiva: -25 839.63 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
FXFlatMT4-LiveServer
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 7
ICMarkets-Live16
0.00 × 14
LiteForex-ECN.com
0.00 × 6
GBEbrokers-Live
0.00 × 7
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
AAFXTrading-Live
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 30
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
XMTrading-Real 12
0.00 × 7
Exness-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 14
Pepperstone-Edge09
0.00 × 10
62 più
Non ci sono recensioni
2025.08.18 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 10:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 09:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 12:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 10:48
No swaps are charged
2025.04.09 10:48
No swaps are charged
2025.04.01 22:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.28 08:29
No swaps are charged on the signal account
2025.03.27 08:01
No swaps are charged
2025.03.27 08:01
No swaps are charged
2025.03.20 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 19:07
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 13:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 10:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 12:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
