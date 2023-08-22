- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
439
Profit Trade:
299 (68.10%)
Loss Trade:
140 (31.89%)
Best Trade:
22 575.00 USD
Worst Trade:
-20 030.00 USD
Profitto lordo:
162 066.35 USD (75 663 pips)
Perdita lorda:
-110 527.69 USD (74 919 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (1 218.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
31 615.00 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
53.12%
Massimo carico di deposito:
42.03%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
1.54
Long Trade:
145 (33.03%)
Short Trade:
294 (66.97%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
117.40 USD
Profitto medio:
542.03 USD
Perdita media:
-789.48 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-25 839.63 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33 486.52 USD (2)
Crescita mensile:
2.00%
Previsione annuale:
24.26%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.09 USD
Massimale:
33 486.52 USD (35.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.36% (33 486.52 USD)
Per equità:
63.81% (95 985.86 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|439
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|52K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|744
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +22 575.00 USD
Worst Trade: -20 030 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 218.66 USD
Massima perdita consecutiva: -25 839.63 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 14
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 6
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
AAFXTrading-Live
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 30
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 7
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 10
62 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
109%
0
0
USD
USD
109K
USD
USD
115
97%
439
68%
53%
1.46
117.40
USD
USD
64%
1:200