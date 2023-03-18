- Crescita
Trade:
934
Profit Trade:
708 (75.80%)
Loss Trade:
226 (24.20%)
Best Trade:
231.77 USD
Worst Trade:
-271.36 USD
Profitto lordo:
3 096.87 USD (7 228 405 pips)
Perdita lorda:
-1 403.13 USD (528 261 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (22.69 USD)
Massimo profitto consecutivo:
659.80 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
97.86%
Massimo carico di deposito:
19.38%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.94
Long Trade:
479 (51.28%)
Short Trade:
455 (48.72%)
Fattore di profitto:
2.21
Profitto previsto:
1.81 USD
Profitto medio:
4.37 USD
Perdita media:
-6.21 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-107.36 USD)
Massima perdita consecutiva:
-430.31 USD (2)
Crescita mensile:
2.32%
Previsione annuale:
28.20%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
75.83 USD
Massimale:
430.31 USD (17.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.18% (430.31 USD)
Per equità:
55.45% (538.01 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|896
|BTCUSD
|27
|GOLDmicro
|9
|CHFJPYmicro
|1
|CADJPYmicro
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSDmicro
|1.2K
|BTCUSD
|509
|GOLDmicro
|-15
|CHFJPYmicro
|4
|CADJPYmicro
|0
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSDmicro
|20K
|BTCUSD
|6.7M
|GOLDmicro
|-395
|CHFJPYmicro
|485
|CADJPYmicro
|-64
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +231.77 USD
Worst Trade: -271 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +22.69 USD
Massima perdita consecutiva: -107.36 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
