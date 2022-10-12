SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / NS eP v3 46167654
Wijanarko Putro Santoso

NS eP v3 46167654

Wijanarko Putro Santoso
0 recensioni
Affidabilità
155 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 160%
XMGlobal-Real 36
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 424
Profit Trade:
965 (67.76%)
Loss Trade:
459 (32.23%)
Best Trade:
484.98 USD
Worst Trade:
-128.58 USD
Profitto lordo:
9 139.14 USD (699 454 pips)
Perdita lorda:
-3 465.64 USD (379 369 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (71.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
952.99 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
95.34%
Massimo carico di deposito:
9.67%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
10.01
Long Trade:
860 (60.39%)
Short Trade:
564 (39.61%)
Fattore di profitto:
2.64
Profitto previsto:
3.98 USD
Profitto medio:
9.47 USD
Perdita media:
-7.55 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-566.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-566.66 USD (7)
Crescita mensile:
5.58%
Previsione annuale:
68.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.40 USD
Massimale:
566.66 USD (6.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.64% (566.66 USD)
Per equità:
30.55% (1 185.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSDmicro 1034
GOLDmicro 390
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSDmicro 3.1K
GOLDmicro 2.6K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSDmicro 35K
GOLDmicro 285K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +484.98 USD
Worst Trade: -129 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +71.30 USD
Massima perdita consecutiva: -566.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 36" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/

Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid

Our Site : https://nsfxlabs.com/

Non ci sono recensioni
