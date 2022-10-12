- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 424
Profit Trade:
965 (67.76%)
Loss Trade:
459 (32.23%)
Best Trade:
484.98 USD
Worst Trade:
-128.58 USD
Profitto lordo:
9 139.14 USD (699 454 pips)
Perdita lorda:
-3 465.64 USD (379 369 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (71.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
952.99 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
95.34%
Massimo carico di deposito:
9.67%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
10.01
Long Trade:
860 (60.39%)
Short Trade:
564 (39.61%)
Fattore di profitto:
2.64
Profitto previsto:
3.98 USD
Profitto medio:
9.47 USD
Perdita media:
-7.55 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-566.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-566.66 USD (7)
Crescita mensile:
5.58%
Previsione annuale:
68.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.40 USD
Massimale:
566.66 USD (6.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.64% (566.66 USD)
Per equità:
30.55% (1 185.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1034
|GOLDmicro
|390
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSDmicro
|3.1K
|GOLDmicro
|2.6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSDmicro
|35K
|GOLDmicro
|285K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +484.98 USD
Worst Trade: -129 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +71.30 USD
Massima perdita consecutiva: -566.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 36" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
Non ci sono recensioni
