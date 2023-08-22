- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
480
利益トレード:
323 (67.29%)
損失トレード:
157 (32.71%)
ベストトレード:
22 575.00 USD
最悪のトレード:
-20 030.00 USD
総利益:
165 939.25 USD (81 961 pips)
総損失:
-111 768.28 USD (80 252 pips)
最大連続の勝ち:
15 (1 218.66 USD)
最大連続利益:
31 615.00 USD (3)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
55.12%
最大入金額:
42.03%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
1.62
長いトレード:
159 (33.13%)
短いトレード:
321 (66.88%)
プロフィットファクター:
1.48
期待されたペイオフ:
112.86 USD
平均利益:
513.74 USD
平均損失:
-711.90 USD
最大連続の負け:
6 (-25 839.63 USD)
最大連続損失:
-33 486.52 USD (2)
月間成長:
1.15%
年間予想:
13.94%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
19.09 USD
最大の:
33 486.52 USD (35.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
25.36% (33 486.52 USD)
エクイティによる:
63.81% (95 985.86 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|480
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|54K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +22 575.00 USD
最悪のトレード: -20 030 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +1 218.66 USD
最大連続損失: -25 839.63 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HFMarketsSV-Live Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 3
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
AAFXTrading-Live
|0.00 × 6
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 7
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 14
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 7
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 7
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
