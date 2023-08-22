SinyallerBölümler
NS 1433501 MP v2 EURUSD
Wijanarko Putro Santoso

NS 1433501 MP v2 EURUSD

Wijanarko Putro Santoso
0 inceleme
Güvenilirlik
115 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 109%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
439
Kârla kapanan işlemler:
299 (68.10%)
Zararla kapanan işlemler:
140 (31.89%)
En iyi işlem:
22 575.00 USD
En kötü işlem:
-20 030.00 USD
Brüt kâr:
162 066.35 USD (75 663 pips)
Brüt zarar:
-110 527.69 USD (74 919 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (1 218.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31 615.00 USD (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
53.12%
Maks. mevduat yükü:
42.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.54
Alış işlemleri:
145 (33.03%)
Satış işlemleri:
294 (66.97%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
117.40 USD
Ortalama kâr:
542.03 USD
Ortalama zarar:
-789.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-25 839.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33 486.52 USD (2)
Aylık büyüme:
2.00%
Yıllık tahmin:
24.26%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.09 USD
Maksimum:
33 486.52 USD (35.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.36% (33 486.52 USD)
Varlığa göre:
63.81% (95 985.86 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 439
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 52K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 744
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +22 575.00 USD
En kötü işlem: -20 030 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 218.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -25 839.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
FXFlatMT4-LiveServer
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 7
ICMarkets-Live16
0.00 × 14
LiteForex-ECN.com
0.00 × 6
GBEbrokers-Live
0.00 × 7
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
AAFXTrading-Live
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 30
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
XMTrading-Real 12
0.00 × 7
Exness-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 14
Pepperstone-Edge09
0.00 × 10
62 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.18 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 10:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 09:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 12:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 10:48
No swaps are charged
2025.04.09 10:48
No swaps are charged
2025.04.01 22:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.28 08:29
No swaps are charged on the signal account
2025.03.27 08:01
No swaps are charged
2025.03.27 08:01
No swaps are charged
2025.03.20 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 19:07
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 13:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 10:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 12:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
