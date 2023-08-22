- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
439
Kârla kapanan işlemler:
299 (68.10%)
Zararla kapanan işlemler:
140 (31.89%)
En iyi işlem:
22 575.00 USD
En kötü işlem:
-20 030.00 USD
Brüt kâr:
162 066.35 USD (75 663 pips)
Brüt zarar:
-110 527.69 USD (74 919 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (1 218.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
31 615.00 USD (3)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
53.12%
Maks. mevduat yükü:
42.03%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
1.54
Alış işlemleri:
145 (33.03%)
Satış işlemleri:
294 (66.97%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
117.40 USD
Ortalama kâr:
542.03 USD
Ortalama zarar:
-789.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-25 839.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33 486.52 USD (2)
Aylık büyüme:
2.00%
Yıllık tahmin:
24.26%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.09 USD
Maksimum:
33 486.52 USD (35.61%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.36% (33 486.52 USD)
Varlığa göre:
63.81% (95 985.86 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|439
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|52K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|744
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +22 575.00 USD
En kötü işlem: -20 030 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 218.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -25 839.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 14
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 6
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
AAFXTrading-Live
|0.00 × 6
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 1
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 30
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 7
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 10
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
109%
0
0
USD
USD
109K
USD
USD
115
97%
439
68%
53%
1.46
117.40
USD
USD
64%
1:200