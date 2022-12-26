- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 127
Profit Trade:
868 (77.01%)
Loss Trade:
259 (22.98%)
Best Trade:
161.55 USD
Worst Trade:
-29.81 USD
Profitto lordo:
2 054.12 USD (139 330 pips)
Perdita lorda:
-1 005.54 USD (127 528 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (13.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
196.32 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
96.91%
Massimo carico di deposito:
16.43%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
7.81
Long Trade:
595 (52.80%)
Short Trade:
532 (47.20%)
Fattore di profitto:
2.04
Profitto previsto:
0.93 USD
Profitto medio:
2.37 USD
Perdita media:
-3.88 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-134.33 USD)
Massima perdita consecutiva:
-134.33 USD (6)
Crescita mensile:
1.83%
Previsione annuale:
23.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.73 USD
Massimale:
134.33 USD (12.56%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.32% (127.66 USD)
Per equità:
50.74% (476.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSDc
|1087
|AUDCADc
|40
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSDc
|1K
|AUDCADc
|46
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSDc
|13K
|AUDCADc
|-1.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +161.55 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +13.34 USD
Massima perdita consecutiva: -134.33 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
