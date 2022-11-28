- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 308
Profit Trade:
1 031 (78.82%)
Loss Trade:
277 (21.18%)
Best Trade:
733.57 USD
Worst Trade:
-111.51 USD
Profitto lordo:
3 922.86 USD (136 787 pips)
Perdita lorda:
-1 510.25 USD (123 912 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (19.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
740.13 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
56.33%
Massimo carico di deposito:
44.12%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
6.19
Long Trade:
594 (45.41%)
Short Trade:
714 (54.59%)
Fattore di profitto:
2.60
Profitto previsto:
1.84 USD
Profitto medio:
3.80 USD
Perdita media:
-5.45 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-389.93 USD)
Massima perdita consecutiva:
-389.93 USD (6)
Crescita mensile:
0.85%
Previsione annuale:
11.46%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3.25 USD
Massimale:
389.93 USD (18.75%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.36% (389.93 USD)
Per equità:
48.58% (2 373.42 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDc
|1308
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDc
|2.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDc
|13K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +733.57 USD
Worst Trade: -112 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +19.78 USD
Massima perdita consecutiva: -389.93 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 7" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
