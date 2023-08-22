Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

HFMarketsEurope-Live Server2 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 1 FXFlatMT4-LiveServer 0.00 × 3 ICMarkets-Live03 0.00 × 7 ICMarkets-Live16 0.00 × 14 LiteForex-ECN.com 0.00 × 6 GBEbrokers-Live 0.00 × 7 ICMarkets-Live07 0.00 × 8 AAFXTrading-Live 0.00 × 6 Pepperstone-Edge02 0.00 × 1 XMTrading-Real 45 0.00 × 1 XMTrading-Real 48 0.00 × 1 HFMarketsSV-Live Server 4 0.00 × 1 Coinexx-Demo 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.00 × 30 RoboForex-ECN-2 0.00 × 2 FXOpen-ECN Live Server 0.00 × 4 OctaFX-Real 0.00 × 1 ICMarkets-Live14 0.00 × 13 XMTrading-Real 12 0.00 × 7 Exness-Real 0.00 × 1 Pepperstone-Edge04 0.00 × 3 Tickmill-Live04 0.00 × 9 ForexTimeFXTM-ECN 0.00 × 14 Pepperstone-Edge09 0.00 × 10 62 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou