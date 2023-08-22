SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / NS 1433501 MP v2 EURUSD
Wijanarko Putro Santoso

NS 1433501 MP v2 EURUSD

Wijanarko Putro Santoso
0 avis
Fiabilité
115 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 109%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
436
Bénéfice trades:
298 (68.34%)
Perte trades:
138 (31.65%)
Meilleure transaction:
22 575.00 USD
Pire transaction:
-20 030.00 USD
Bénéfice brut:
161 717.75 USD (75 244 pips)
Perte brute:
-110 416.69 USD (74 381 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (1 218.66 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
31 615.00 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
53.12%
Charge de dépôt maximale:
42.03%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
7
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
1.53
Longs trades:
142 (32.57%)
Courts trades:
294 (67.43%)
Facteur de profit:
1.46
Rendement attendu:
117.66 USD
Bénéfice moyen:
542.68 USD
Perte moyenne:
-800.12 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-25 839.63 USD)
Perte consécutive maximale:
-33 486.52 USD (2)
Croissance mensuelle:
1.78%
Prévision annuelle:
21.96%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
19.09 USD
Maximal:
33 486.52 USD (35.61%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.36% (33 486.52 USD)
Par fonds propres:
63.81% (95 985.86 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 436
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 51K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 863
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
FXFlatMT4-LiveServer
0.00 × 3
ICMarkets-Live03
0.00 × 7
ICMarkets-Live16
0.00 × 14
LiteForex-ECN.com
0.00 × 6
GBEbrokers-Live
0.00 × 7
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
AAFXTrading-Live
0.00 × 6
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 1
Coinexx-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 30
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
XMTrading-Real 12
0.00 × 7
Exness-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 14
Pepperstone-Edge09
0.00 × 10
62 plus...
Aucun avis
2025.08.18 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 10:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 09:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 12:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 10:48
No swaps are charged
2025.04.09 10:48
No swaps are charged
2025.04.01 22:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.28 08:29
No swaps are charged on the signal account
2025.03.27 08:01
No swaps are charged
2025.03.27 08:01
No swaps are charged
2025.03.20 08:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 19:07
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.19 15:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 13:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 12:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.17 10:29
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 12:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
