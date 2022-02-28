- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 600
Profit Trade:
1 260 (78.75%)
Loss Trade:
340 (21.25%)
Best Trade:
550.82 USD
Worst Trade:
-112.00 USD
Profitto lordo:
7 862.38 USD (201 665 pips)
Perdita lorda:
-3 874.69 USD (186 253 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (93.58 USD)
Massimo profitto consecutivo:
670.02 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
99.33%
Massimo carico di deposito:
18.84%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
8.77
Long Trade:
816 (51.00%)
Short Trade:
784 (49.00%)
Fattore di profitto:
2.03
Profitto previsto:
2.49 USD
Profitto medio:
6.24 USD
Perdita media:
-11.40 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-454.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-454.82 USD (6)
Crescita mensile:
1.98%
Previsione annuale:
24.03%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
101.57 USD
Massimale:
454.82 USD (12.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.23% (454.82 USD)
Per equità:
57.06% (1 661.88 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSDmicro
|1600
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSDmicro
|4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSDmicro
|15K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +550.82 USD
Worst Trade: -112 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +93.58 USD
Massima perdita consecutiva: -454.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 39" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
