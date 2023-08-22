- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
480
Transacciones Rentables:
323 (67.29%)
Transacciones Irrentables:
157 (32.71%)
Mejor transacción:
22 575.00 USD
Peor transacción:
-20 030.00 USD
Beneficio Bruto:
165 939.25 USD (81 961 pips)
Pérdidas Brutas:
-111 768.28 USD (80 252 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (1 218.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
31 615.00 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
55.12%
Carga máxima del depósito:
42.03%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
1.62
Transacciones Largas:
159 (33.13%)
Transacciones Cortas:
321 (66.88%)
Factor de Beneficio:
1.48
Beneficio Esperado:
112.86 USD
Beneficio medio:
513.74 USD
Pérdidas medias:
-711.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-25 839.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-33 486.52 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.15%
Pronóstico anual:
13.94%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
19.09 USD
Máxima:
33 486.52 USD (35.61%)
Reducción relativa:
De balance:
25.36% (33 486.52 USD)
De fondos:
63.81% (95 985.86 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|480
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|54K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +22 575.00 USD
Peor transacción: -20 030 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +1 218.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -25 839.63 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 3
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
AAFXTrading-Live
|0.00 × 6
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 7
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 14
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 7
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 7
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
otros 62...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
