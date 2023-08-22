SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / NS 1433501 MP v2 EURUSD
Wijanarko Putro Santoso

NS 1433501 MP v2 EURUSD

Wijanarko Putro Santoso
0 comentarios
Fiabilidad
128 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 114%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
480
Transacciones Rentables:
323 (67.29%)
Transacciones Irrentables:
157 (32.71%)
Mejor transacción:
22 575.00 USD
Peor transacción:
-20 030.00 USD
Beneficio Bruto:
165 939.25 USD (81 961 pips)
Pérdidas Brutas:
-111 768.28 USD (80 252 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (1 218.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
31 615.00 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
55.12%
Carga máxima del depósito:
42.03%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
1.62
Transacciones Largas:
159 (33.13%)
Transacciones Cortas:
321 (66.88%)
Factor de Beneficio:
1.48
Beneficio Esperado:
112.86 USD
Beneficio medio:
513.74 USD
Pérdidas medias:
-711.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-25 839.63 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-33 486.52 USD (2)
Crecimiento al mes:
1.15%
Pronóstico anual:
13.94%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
19.09 USD
Máxima:
33 486.52 USD (35.61%)
Reducción relativa:
De balance:
25.36% (33 486.52 USD)
De fondos:
63.81% (95 985.86 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 480
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 54K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +22 575.00 USD
Peor transacción: -20 030 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +1 218.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -25 839.63 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "HFMarketsSV-Live Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 3
Coinexx-Demo
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
AAFXTrading-Live
0.00 × 6
GBEbrokers-Live
0.00 × 7
LiteForex-ECN.com
0.00 × 6
ICMarkets-Live16
0.00 × 14
ICMarkets-Live03
0.00 × 7
FXFlatMT4-LiveServer
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
XMTrading-Real 12
0.00 × 7
Exness-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 14
Pepperstone-Edge09
0.00 × 10
Tickmill-Live02
0.00 × 4
otros 62...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada


No hay comentarios
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.08 17:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 19:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.02 14:12
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.13 17:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 10:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 09:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 12:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 10:48
No swaps are charged
2025.04.09 10:48
No swaps are charged
2025.04.01 22:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.28 08:29
No swaps are charged on the signal account
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
NS 1433501 MP v2 EURUSD
30 USD al mes
114%
0
0
USD
112K
USD
128
97%
480
67%
55%
1.48
112.86
USD
64%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.