Wijanarko Putro Santoso

NS 1433501 MP v2 EURUSD

Wijanarko Putro Santoso
0 отзывов
Надежность
128 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 114%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
480
Прибыльных трейдов:
323 (67.29%)
Убыточных трейдов:
157 (32.71%)
Лучший трейд:
22 575.00 USD
Худший трейд:
-20 030.00 USD
Общая прибыль:
165 939.25 USD (81 961 pips)
Общий убыток:
-111 768.28 USD (80 252 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (1 218.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
31 615.00 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
55.12%
Макс. загрузка депозита:
42.03%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.62
Длинных трейдов:
159 (33.13%)
Коротких трейдов:
321 (66.88%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
112.86 USD
Средняя прибыль:
513.74 USD
Средний убыток:
-711.90 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-25 839.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-33 486.52 USD (2)
Прирост в месяц:
1.15%
Годовой прогноз:
13.94%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19.09 USD
Максимальная:
33 486.52 USD (35.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.36% (33 486.52 USD)
По эквити:
63.81% (95 985.86 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 480
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 54K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +22 575.00 USD
Худший трейд: -20 030 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 218.66 USD
Макс. убыток в серии: -25 839.63 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 3
Coinexx-Demo
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
AAFXTrading-Live
0.00 × 6
GBEbrokers-Live
0.00 × 7
LiteForex-ECN.com
0.00 × 6
ICMarkets-Live16
0.00 × 14
ICMarkets-Live03
0.00 × 7
FXFlatMT4-LiveServer
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
XMTrading-Real 12
0.00 × 7
Exness-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 14
Pepperstone-Edge09
0.00 × 10
Tickmill-Live02
0.00 × 4
еще 62...
Нет отзывов
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.08 17:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 19:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.02 14:12
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.13 17:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 10:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 09:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 12:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 10:48
No swaps are charged
2025.04.09 10:48
No swaps are charged
2025.04.01 22:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.28 08:29
No swaps are charged on the signal account
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.