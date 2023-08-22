- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
480
Прибыльных трейдов:
323 (67.29%)
Убыточных трейдов:
157 (32.71%)
Лучший трейд:
22 575.00 USD
Худший трейд:
-20 030.00 USD
Общая прибыль:
165 939.25 USD (81 961 pips)
Общий убыток:
-111 768.28 USD (80 252 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (1 218.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
31 615.00 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
55.12%
Макс. загрузка депозита:
42.03%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.62
Длинных трейдов:
159 (33.13%)
Коротких трейдов:
321 (66.88%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
112.86 USD
Средняя прибыль:
513.74 USD
Средний убыток:
-711.90 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-25 839.63 USD)
Макс. убыток в серии:
-33 486.52 USD (2)
Прирост в месяц:
1.15%
Годовой прогноз:
13.94%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
19.09 USD
Максимальная:
33 486.52 USD (35.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
25.36% (33 486.52 USD)
По эквити:
63.81% (95 985.86 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|480
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|54K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +22 575.00 USD
Худший трейд: -20 030 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 218.66 USD
Макс. убыток в серии: -25 839.63 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HFMarketsSV-Live Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 3
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
AAFXTrading-Live
|0.00 × 6
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 7
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 14
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 7
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 7
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
еще 62...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
IG : https://www.instagram.com/narko.santoso/
Free Channel NSFX : https://t.me/nsfxid
Our Site : https://nsfxlabs.com/
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
114%
0
0
USD
USD
112K
USD
USD
128
97%
480
67%
55%
1.48
112.86
USD
USD
64%
1:200