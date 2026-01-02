- Crescita
Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
341
Profit Trade:
320 (93.84%)
Loss Trade:
21 (6.16%)
Best Trade:
54 314.13 USD
Worst Trade:
-727.20 USD
Profitto lordo:
756 754.40 USD (9 380 pips)
Perdita lorda:
-4 293.67 USD (20 150 pips)
Vincite massime consecutive:
97 (82 995.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
440 266.94 USD (78)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.38%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
26 giorni
Fattore di recupero:
394.12
Long Trade:
298 (87.39%)
Short Trade:
43 (12.61%)
Fattore di profitto:
176.25
Profitto previsto:
2 206.63 USD
Profitto medio:
2 364.86 USD
Perdita media:
-204.46 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 909.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 909.21 USD (3)
Crescita mensile:
3.52%
Previsione annuale:
42.72%
Algo trading:
21%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 909.21 USD (0.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.77% (1 909.21 USD)
Per equità:
0.16% (175.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|archived
|265
|EURUSD
|26
|AUDCAD
|22
|AUDUSD
|16
|USDCAD
|7
|GBPUSD
|4
|AUDNZD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|archived
|748K
|EURUSD
|895
|AUDCAD
|1.8K
|AUDUSD
|2.1K
|USDCAD
|-890
|GBPUSD
|70
|AUDNZD
|135
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|archived
|0
|EURUSD
|1.1K
|AUDCAD
|1.3K
|AUDUSD
|-936
|USDCAD
|-12K
|GBPUSD
|-10
|AUDNZD
|70
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +54 314.13 USD
Worst Trade: -727 USD
Vincite massime consecutive: 78
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +82 995.83 USD
Massima perdita consecutiva: -1 909.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
FxPro.com-Real06
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 13
|
XMAU-Real 20
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 22
|0.00 × 1
|
Ava-Real 1
|0.00 × 2
|
FBS-Real-1
|0.00 × 3
|
Alpari-Standard3
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
|
TrioMarkets-Live Server
|0.00 × 38
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 1
|
RoboForex-ProCent-3
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.17 × 6
|
ILQAu-A1 Live
|0.20 × 10
|
Pepperstone-Edge03
|0.22 × 9
|
Tickmill-Live10
|0.25 × 4
|
Tradestone-Real-1
|0.25 × 4
|
FBS-Real-12
|0.29 × 346
|
Tickmill-Live05
|0.29 × 564
|
ICMarketsSC-Live26
|0.29 × 353
|
LiteFinance-ECN2.com
|0.33 × 6
|
NPBFX-Real
|0.33 × 3
