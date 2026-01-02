SegnaliSezioni
Wijanarko Putro Santoso

NS 280419238 Setup Multi Pair

Wijanarko Putro Santoso
0 recensioni
Affidabilità
292 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2020 9 092%
FBS-Real-8
1:200
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
341
Profit Trade:
320 (93.84%)
Loss Trade:
21 (6.16%)
Best Trade:
54 314.13 USD
Worst Trade:
-727.20 USD
Profitto lordo:
756 754.40 USD (9 380 pips)
Perdita lorda:
-4 293.67 USD (20 150 pips)
Vincite massime consecutive:
97 (82 995.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
440 266.94 USD (78)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.38%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
26 giorni
Fattore di recupero:
394.12
Long Trade:
298 (87.39%)
Short Trade:
43 (12.61%)
Fattore di profitto:
176.25
Profitto previsto:
2 206.63 USD
Profitto medio:
2 364.86 USD
Perdita media:
-204.46 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1 909.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 909.21 USD (3)
Crescita mensile:
3.52%
Previsione annuale:
42.72%
Algo trading:
21%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 909.21 USD (0.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.77% (1 909.21 USD)
Per equità:
0.16% (175.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
archived 265
EURUSD 26
AUDCAD 22
AUDUSD 16
USDCAD 7
GBPUSD 4
AUDNZD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
archived 748K
EURUSD 895
AUDCAD 1.8K
AUDUSD 2.1K
USDCAD -890
GBPUSD 70
AUDNZD 135
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
archived 0
EURUSD 1.1K
AUDCAD 1.3K
AUDUSD -936
USDCAD -12K
GBPUSD -10
AUDNZD 70
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +54 314.13 USD
Worst Trade: -727 USD
Vincite massime consecutive: 78
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +82 995.83 USD
Massima perdita consecutiva: -1 909.21 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

EGlobal-Cent5
0.00 × 4
FxPro.com-Real06
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 2
ICMarkets-Live08
0.00 × 2
Pepperstone-Edge01
0.00 × 13
XMAU-Real 20
0.00 × 2
VantageInternational-Live 22
0.00 × 1
Ava-Real 1
0.00 × 2
FBS-Real-1
0.00 × 3
Alpari-Standard3
0.00 × 2
ICMarkets-Live01
0.00 × 3
TrioMarkets-Live Server
0.00 × 38
XMTrading-Real 34
0.00 × 2
Pepperstone-Edge07
0.00 × 1
RoboForex-ProCent-3
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.17 × 6
ILQAu-A1 Live
0.20 × 10
Pepperstone-Edge03
0.22 × 9
Tickmill-Live10
0.25 × 4
Tradestone-Real-1
0.25 × 4
FBS-Real-12
0.29 × 346
Tickmill-Live05
0.29 × 564
ICMarketsSC-Live26
0.29 × 353
LiteFinance-ECN2.com
0.33 × 6
NPBFX-Real
0.33 × 3
179 più
Non ci sono recensioni
2026.01.02 10:56
Trading operations on the account were performed for only 90 days. This comprises 4.41% of days out of the 2042 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 10:56
80% of trades performed within 57 days. This comprises 2.79% of days out of the 2042 days of the signal's entire lifetime.
2026.01.02 10:56
80% of growth achieved within 57 days. This comprises 2.79% of days out of 2042 days of the signal's entire lifetime.
