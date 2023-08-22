- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
480
Negociações com lucro:
323 (67.29%)
Negociações com perda:
157 (32.71%)
Melhor negociação:
22 575.00 USD
Pior negociação:
-20 030.00 USD
Lucro bruto:
165 939.25 USD (81 961 pips)
Perda bruta:
-111 768.28 USD (80 252 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (1 218.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
31 615.00 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
55.12%
Depósito máximo carregado:
42.03%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
1.62
Negociações longas:
159 (33.13%)
Negociações curtas:
321 (66.88%)
Fator de lucro:
1.48
Valor esperado:
112.86 USD
Lucro médio:
513.74 USD
Perda média:
-711.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-25 839.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-33 486.52 USD (2)
Crescimento mensal:
1.15%
Previsão anual:
13.94%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
19.09 USD
Máximo:
33 486.52 USD (35.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
25.36% (33 486.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
63.81% (95 985.86 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|480
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|54K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +22 575.00 USD
Pior negociação: -20 030 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1 218.66 USD
Máxima perda consecutiva: -25 839.63 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HFMarketsSV-Live Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 3
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
AAFXTrading-Live
|0.00 × 6
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 7
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 14
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 7
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 7
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
