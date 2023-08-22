- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
480
盈利交易:
323 (67.29%)
亏损交易:
157 (32.71%)
最好交易:
22 575.00 USD
最差交易:
-20 030.00 USD
毛利:
165 939.25 USD (81 961 pips)
毛利亏损:
-111 768.28 USD (80 252 pips)
最大连续赢利:
15 (1 218.66 USD)
最大连续盈利:
31 615.00 USD (3)
夏普比率:
0.09
交易活动:
55.12%
最大入金加载:
42.03%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.62
长期交易:
159 (33.13%)
短期交易:
321 (66.88%)
利润因子:
1.48
预期回报:
112.86 USD
平均利润:
513.74 USD
平均损失:
-711.90 USD
最大连续失误:
6 (-25 839.63 USD)
最大连续亏损:
-33 486.52 USD (2)
每月增长:
1.15%
年度预测:
13.94%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
19.09 USD
最大值:
33 486.52 USD (35.61%)
相对跌幅:
结余:
25.36% (33 486.52 USD)
净值:
63.81% (95 985.86 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|480
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|54K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22 575.00 USD
最差交易: -20 030 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +1 218.66 USD
最大连续亏损: -25 839.63 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HFMarketsSV-Live Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 3
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
AAFXTrading-Live
|0.00 × 6
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 7
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 14
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 7
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 7
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
