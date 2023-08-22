- 자본
- 축소
트레이드:
484
이익 거래:
327 (67.56%)
손실 거래:
157 (32.44%)
최고의 거래:
22 575.00 USD
최악의 거래:
-20 030.00 USD
총 수익:
166 084.60 USD (82 724 pips)
총 손실:
-111 768.28 USD (80 252 pips)
연속 최대 이익:
15 (1 218.66 USD)
연속 최대 이익:
31 615.00 USD (3)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
55.12%
최대 입금량:
42.03%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
1.62
롱(주식매수):
161 (33.26%)
숏(주식차입매도):
323 (66.74%)
수익 요인:
1.49
기대수익:
112.22 USD
평균 이익:
507.90 USD
평균 손실:
-711.90 USD
연속 최대 손실:
6 (-25 839.63 USD)
연속 최대 손실:
-33 486.52 USD (2)
월별 성장률:
1.25%
연간 예측:
15.14%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
19.09 USD
최대한의:
33 486.52 USD (35.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
25.36% (33 486.52 USD)
자본금별:
63.81% (95 985.86 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|484
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|54K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|2.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HFMarketsSV-Live Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 3
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
AAFXTrading-Live
|0.00 × 6
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 7
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 14
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 7
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 7
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
