Trade:
234
Profit Trade:
161 (68.80%)
Loss Trade:
73 (31.20%)
Best Trade:
11 504.00 USD
Worst Trade:
-1 814.00 USD
Profitto lordo:
50 567.13 USD (46 332 pips)
Perdita lorda:
-18 277.22 USD (31 900 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (1 111.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 952.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.10%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
5.07
Long Trade:
119 (50.85%)
Short Trade:
115 (49.15%)
Fattore di profitto:
2.77
Profitto previsto:
137.99 USD
Profitto medio:
314.08 USD
Perdita media:
-250.37 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-6 369.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 369.75 USD (5)
Crescita mensile:
1.01%
Previsione annuale:
12.25%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6 369.75 USD (20.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.39% (6 369.75 USD)
Per equità:
0.03% (27.84 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|234
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSD
|32K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSD
|14K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 21
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live15
|0.00 × 7
|
HFMarketsSV-Live Server 6
|0.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|0.38 × 8
|
BlackBullMarkets-Live
|1.33 × 3
Non ci sono recensioni
