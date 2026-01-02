SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / NS 51325016 metaPRO AUDUSD
Wijanarko Putro Santoso

NS 51325016 metaPRO AUDUSD

Wijanarko Putro Santoso
0 recensioni
Affidabilità
125 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 59%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
234
Profit Trade:
161 (68.80%)
Loss Trade:
73 (31.20%)
Best Trade:
11 504.00 USD
Worst Trade:
-1 814.00 USD
Profitto lordo:
50 567.13 USD (46 332 pips)
Perdita lorda:
-18 277.22 USD (31 900 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (1 111.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
12 952.00 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.10%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
5.07
Long Trade:
119 (50.85%)
Short Trade:
115 (49.15%)
Fattore di profitto:
2.77
Profitto previsto:
137.99 USD
Profitto medio:
314.08 USD
Perdita media:
-250.37 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-6 369.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-6 369.75 USD (5)
Crescita mensile:
1.01%
Previsione annuale:
12.25%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
6 369.75 USD (20.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.39% (6 369.75 USD)
Per equità:
0.03% (27.84 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSD 234
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSD 32K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSD 14K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +11 504.00 USD
Worst Trade: -1 814 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +1 111.30 USD
Massima perdita consecutiva: -6 369.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live04
0.00 × 21
MTrading-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live15
0.00 × 7
HFMarketsSV-Live Server 6
0.00 × 2
RoboForex-ECN
0.38 × 8
BlackBullMarkets-Live
1.33 × 3
Non ci sono recensioni
2026.01.02 09:53
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
