Wijanarko Putro Santoso

NS 1482091 LP v1 AUDUSD

Wijanarko Putro Santoso
0 recensioni
Affidabilità
59 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 17%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
320
Profit Trade:
251 (78.43%)
Loss Trade:
69 (21.56%)
Best Trade:
3 808.00 USD
Worst Trade:
-837.81 USD
Profitto lordo:
27 016.07 USD (39 704 pips)
Perdita lorda:
-10 961.14 USD (32 123 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (474.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 395.50 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
86.98%
Massimo carico di deposito:
1.64%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
9.23
Long Trade:
160 (50.00%)
Short Trade:
160 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.46
Profitto previsto:
50.17 USD
Profitto medio:
107.63 USD
Perdita media:
-158.86 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 738.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 738.76 USD (4)
Crescita mensile:
0.63%
Previsione annuale:
9.77%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
694.82 USD
Massimale:
1 738.76 USD (1.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.70% (1 738.76 USD)
Per equità:
3.68% (3 687.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDUSDr 320
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDUSDr 16K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDUSDr 7.6K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 808.00 USD
Worst Trade: -838 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +474.92 USD
Massima perdita consecutiva: -1 738.76 USD

Free Channel NS : https://t.me/nsfxid

2025.09.19 06:48
2025.09.19 06:48
2025.09.18 14:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 20:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.09 17:33
2025.08.25 10:14
2025.08.25 10:14
2025.08.21 04:52
2025.08.07 07:39
2025.08.07 07:39
2025.08.06 11:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 16:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 09:08
2025.07.07 09:15
2025.07.07 09:15
2025.07.07 03:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 23:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.30 20:55
2025.06.13 22:09
2025.06.13 22:09
