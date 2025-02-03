- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
320
Profit Trade:
251 (78.43%)
Loss Trade:
69 (21.56%)
Best Trade:
3 808.00 USD
Worst Trade:
-837.81 USD
Profitto lordo:
27 016.07 USD (39 704 pips)
Perdita lorda:
-10 961.14 USD (32 123 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (474.92 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 395.50 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
86.98%
Massimo carico di deposito:
1.64%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
9.23
Long Trade:
160 (50.00%)
Short Trade:
160 (50.00%)
Fattore di profitto:
2.46
Profitto previsto:
50.17 USD
Profitto medio:
107.63 USD
Perdita media:
-158.86 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-1 738.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 738.76 USD (4)
Crescita mensile:
0.63%
Previsione annuale:
9.77%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
694.82 USD
Massimale:
1 738.76 USD (1.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.70% (1 738.76 USD)
Per equità:
3.68% (3 687.20 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDUSDr
|320
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDUSDr
|16K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDUSDr
|7.6K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 808.00 USD
Worst Trade: -838 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +474.92 USD
Massima perdita consecutiva: -1 738.76 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Free Channel NS : https://t.me/nsfxid
Our Site : http://nstradeofficial.id/
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
17%
0
0
USD
USD
107K
USD
USD
59
99%
320
78%
87%
2.46
50.17
USD
USD
4%
1:200