Wijanarko Putro Santoso

NS 1433501 MP v2 EURUSD

Wijanarko Putro Santoso
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
128 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 114%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
480
Gewinntrades:
323 (67.29%)
Verlusttrades:
157 (32.71%)
Bester Trade:
22 575.00 USD
Schlechtester Trade:
-20 030.00 USD
Bruttoprofit:
165 939.25 USD (81 961 pips)
Bruttoverlust:
-111 768.28 USD (80 252 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (1 218.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
31 615.00 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
55.12%
Max deposit load:
42.03%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
1.62
Long-Positionen:
159 (33.13%)
Short-Positionen:
321 (66.88%)
Profit-Faktor:
1.48
Mathematische Gewinnerwartung:
112.86 USD
Durchschnittlicher Profit:
513.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-711.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-25 839.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-33 486.52 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.15%
Jahresprognose:
13.94%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
19.09 USD
Maximaler:
33 486.52 USD (35.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.36% (33 486.52 USD)
Kapital:
63.81% (95 985.86 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 480
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 54K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 1.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +22 575.00 USD
Schlechtester Trade: -20 030 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 218.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -25 839.63 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 3
Coinexx-Demo
0.00 × 1
HFMarketsSV-Live Server 4
0.00 × 1
XMTrading-Real 48
0.00 × 1
XMTrading-Real 45
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 2
AAFXTrading-Live
0.00 × 6
GBEbrokers-Live
0.00 × 7
LiteForex-ECN.com
0.00 × 6
ICMarkets-Live16
0.00 × 14
ICMarkets-Live03
0.00 × 7
FXFlatMT4-LiveServer
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
ICMarkets-Live07
0.00 × 8
FXOpen-ECN Live Server
0.00 × 4
OctaFX-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live14
0.00 × 13
XMTrading-Real 12
0.00 × 7
Exness-Real
0.00 × 1
Pepperstone-Edge04
0.00 × 3
Tickmill-Live04
0.00 × 9
ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 14
Pepperstone-Edge09
0.00 × 10
Tickmill-Live02
0.00 × 4
noch 62 ...
Keine Bewertungen
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.09 11:07
No swaps are charged
2025.12.08 17:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 16:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.07 19:11
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.12.02 14:12
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.20 11:19
No swaps are charged
2025.11.13 17:41
No swaps are charged on the signal account
2025.08.18 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.07 10:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 09:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 01:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.18 16:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.02 07:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.14 12:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.09 10:48
No swaps are charged
2025.04.09 10:48
No swaps are charged
2025.04.01 22:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.28 08:29
No swaps are charged on the signal account
