- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
480
Gewinntrades:
323 (67.29%)
Verlusttrades:
157 (32.71%)
Bester Trade:
22 575.00 USD
Schlechtester Trade:
-20 030.00 USD
Bruttoprofit:
165 939.25 USD (81 961 pips)
Bruttoverlust:
-111 768.28 USD (80 252 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (1 218.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
31 615.00 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
55.12%
Max deposit load:
42.03%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
1.62
Long-Positionen:
159 (33.13%)
Short-Positionen:
321 (66.88%)
Profit-Faktor:
1.48
Mathematische Gewinnerwartung:
112.86 USD
Durchschnittlicher Profit:
513.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-711.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-25 839.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-33 486.52 USD (2)
Wachstum pro Monat :
1.15%
Jahresprognose:
13.94%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
19.09 USD
Maximaler:
33 486.52 USD (35.61%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
25.36% (33 486.52 USD)
Kapital:
63.81% (95 985.86 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|480
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|54K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|1.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +22 575.00 USD
Schlechtester Trade: -20 030 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 218.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -25 839.63 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HFMarketsSV-Live Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 3
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
HFMarketsSV-Live Server 4
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 48
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 2
|
AAFXTrading-Live
|0.00 × 6
|
GBEbrokers-Live
|0.00 × 7
|
LiteForex-ECN.com
|0.00 × 6
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 14
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 7
|
FXFlatMT4-LiveServer
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 8
|
FXOpen-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 13
|
XMTrading-Real 12
|0.00 × 7
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 9
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 14
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 10
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 4
