- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
389
Profit Trade:
309 (79.43%)
Loss Trade:
80 (20.57%)
Best Trade:
13 570.45 USD
Worst Trade:
-2 213.26 USD
Profitto lordo:
62 167.20 USD (57 931 pips)
Perdita lorda:
-22 544.05 USD (48 364 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (709.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14 923.88 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
86.60%
Massimo carico di deposito:
10.59%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
5.44
Long Trade:
211 (54.24%)
Short Trade:
178 (45.76%)
Fattore di profitto:
2.76
Profitto previsto:
101.86 USD
Profitto medio:
201.19 USD
Perdita media:
-281.80 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-7 282.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 282.82 USD (5)
Crescita mensile:
0.71%
Previsione annuale:
8.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.48 USD
Massimale:
7 282.82 USD (14.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.16% (6 894.97 USD)
Per equità:
21.94% (21 973.64 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|389
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|40K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|9.6K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +13 570.45 USD
Worst Trade: -2 213 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +709.06 USD
Massima perdita consecutiva: -7 282.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
AxiTrader-US02-Live
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 34
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 11
|
ICMarkets-Live18
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 80
|
MEXIntGroup-Real
|0.33 × 6
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 24
|
RoboForex-ProCent
|2.90 × 30
|
Pepperstone-Edge02
|3.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN
|14.00 × 2
Free Channel NS : https://t.me/nsfxid
Our Site : http://nstradeofficial.id/
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
80%
0
0
USD
USD
109K
USD
USD
115
100%
389
79%
87%
2.75
101.86
USD
USD
22%
1:200