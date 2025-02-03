SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / NS 1433495 LP v2 AUDCAD
Wijanarko Putro Santoso

NS 1433495 LP v2 AUDCAD

Wijanarko Putro Santoso
0 recensioni
Affidabilità
115 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 80%
HFMarketsSV-Live Server
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
389
Profit Trade:
309 (79.43%)
Loss Trade:
80 (20.57%)
Best Trade:
13 570.45 USD
Worst Trade:
-2 213.26 USD
Profitto lordo:
62 167.20 USD (57 931 pips)
Perdita lorda:
-22 544.05 USD (48 364 pips)
Vincite massime consecutive:
23 (709.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
14 923.88 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
86.60%
Massimo carico di deposito:
10.59%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
5.44
Long Trade:
211 (54.24%)
Short Trade:
178 (45.76%)
Fattore di profitto:
2.76
Profitto previsto:
101.86 USD
Profitto medio:
201.19 USD
Perdita media:
-281.80 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-7 282.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 282.82 USD (5)
Crescita mensile:
0.71%
Previsione annuale:
8.66%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
40.48 USD
Massimale:
7 282.82 USD (14.28%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.16% (6 894.97 USD)
Per equità:
21.94% (21 973.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 389
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 40K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 9.6K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +13 570.45 USD
Worst Trade: -2 213 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +709.06 USD
Massima perdita consecutiva: -7 282.82 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Tickmill-Live02
0.00 × 1
AxiTrader-US02-Live
0.00 × 1
XMTrading-Real 34
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 11
ICMarkets-Live18
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
FxPro.com-Real02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 80
MEXIntGroup-Real
0.33 × 6
FusionMarkets-Demo
1.00 × 24
RoboForex-ProCent
2.90 × 30
Pepperstone-Edge02
3.00 × 4
ForexTimeFXTM-ECN
14.00 × 2
Free Channel NS : https://t.me/nsfxid

Non ci sono recensioni
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 03:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.19 16:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 14:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.05 12:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.29 17:12
No swaps are charged on the signal account
2025.08.28 17:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 06:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 19:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.22 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.16 08:02
No swaps are charged
2025.07.14 17:56
No swaps are charged on the signal account
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.07 09:15
No swaps are charged
2025.07.01 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 06:13
No swaps are charged on the signal account
