Segnali / MetaTrader 4 / PAI Standard Mode 5 Pairs No AI Filter
Valeriia Mishchenko

PAI Standard Mode 5 Pairs No AI Filter

Valeriia Mishchenko
0 recensioni
Affidabilità
122 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2023 0%
ICEMarkets-Server
1:300
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 547
Profit Trade:
1 078 (69.68%)
Loss Trade:
469 (30.32%)
Best Trade:
113 292.07 USD
Worst Trade:
-43.25 USD
Profitto lordo:
117 813.00 USD (9 657 266 pips)
Perdita lorda:
-2 582.41 USD (114 686 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (28.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
113 308.05 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
61.08%
Massimo carico di deposito:
50.28%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
679.23
Long Trade:
827 (53.46%)
Short Trade:
720 (46.54%)
Fattore di profitto:
45.62
Profitto previsto:
74.49 USD
Profitto medio:
109.29 USD
Perdita media:
-5.51 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-129.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-169.65 USD (6)
Crescita mensile:
0.04%
Previsione annuale:
0.57%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.24 USD
Massimale:
169.65 USD (8.59%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.78% (113.64 USD)
Per equità:
43.53% (418.17 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 446
USDCAD 348
NZDCAD 311
NZDUSD 246
AUDNZD 196
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 527
USDCAD 448
NZDCAD 350
NZDUSD 408
AUDNZD 113K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 7.2K
USDCAD 12K
NZDCAD -7.8K
NZDUSD 8.2K
AUDNZD 9.5M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +113 292.07 USD
Worst Trade: -43 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +28.88 USD
Massima perdita consecutiva: -129.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICEMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.11 03:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.07 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.20 22:20
No swaps are charged
2024.11.20 22:20
No swaps are charged
2024.11.20 22:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.11 10:03
No swaps are charged on the signal account
2024.11.10 08:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.07 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.06 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.10.03 02:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 23:58
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 15:53
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 13:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 02:04
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 00:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
