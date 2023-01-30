- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
316
Profit Trade:
301 (95.25%)
Loss Trade:
15 (4.75%)
Best Trade:
3.32 USD
Worst Trade:
-57.14 USD
Profitto lordo:
499.19 USD (49 682 pips)
Perdita lorda:
-270.79 USD (24 613 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (79.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
79.60 USD (48)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
56.10%
Massimo carico di deposito:
39.65%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.99
Long Trade:
150 (47.47%)
Short Trade:
166 (52.53%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
0.72 USD
Profitto medio:
1.66 USD
Perdita media:
-18.05 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-57.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-57.14 USD (1)
Crescita mensile:
39.15%
Previsione annuale:
475.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.01 USD
Massimale:
57.31 USD (13.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.22% (39.11 USD)
Per equità:
52.58% (14.04 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|122
|GBPUSD
|110
|EURGBP
|84
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|101
|GBPUSD
|80
|EURGBP
|48
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|11K
|GBPUSD
|9.2K
|EURGBP
|4.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.32 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 48
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +79.60 USD
Massima perdita consecutiva: -57.14 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real8
|0.38 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.49 × 55
|
ICTrading-MT5-4
|0.63 × 349
|
ICMarketsSC-MT5
|0.90 × 4292
|
Alpari-MT5
|1.00 × 8
|
Exness-MT5Real3
|1.23 × 95
|
TitanFX-MT5-01
|1.26 × 31
|
MilliyFXGlobal-Server
|1.45 × 11
|
EightcapGlobal-Live
|1.50 × 4
|
RannForex-Server
|1.82 × 50
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.84 × 19
|
Axiory-Live
|1.92 × 13
|
Tickmill-Live
|2.00 × 4
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.08 × 2047
|
FusionMarkets-Live
|2.54 × 24
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|2.63 × 8
|
GoMarkets-Live
|2.83 × 76
|
StriforLLC-Live
|3.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|3.25 × 4
|
Weltrade-Real
|3.62 × 13
|
Ava-Real 1-MT5
|3.80 × 5
|
AdmiralMarkets-Live
|3.99 × 77
