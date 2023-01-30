SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / News Catcher Pro
Valeriia Mishchenko

News Catcher Pro

Valeriia Mishchenko
0 recensioni
Affidabilità
139 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2023 198%
ICMarkets-MT5-2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
316
Profit Trade:
301 (95.25%)
Loss Trade:
15 (4.75%)
Best Trade:
3.32 USD
Worst Trade:
-57.14 USD
Profitto lordo:
499.19 USD (49 682 pips)
Perdita lorda:
-270.79 USD (24 613 pips)
Vincite massime consecutive:
48 (79.60 USD)
Massimo profitto consecutivo:
79.60 USD (48)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
56.10%
Massimo carico di deposito:
39.65%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
3.99
Long Trade:
150 (47.47%)
Short Trade:
166 (52.53%)
Fattore di profitto:
1.84
Profitto previsto:
0.72 USD
Profitto medio:
1.66 USD
Perdita media:
-18.05 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-57.14 USD)
Massima perdita consecutiva:
-57.14 USD (1)
Crescita mensile:
39.15%
Previsione annuale:
475.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
12.01 USD
Massimale:
57.31 USD (13.88%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.22% (39.11 USD)
Per equità:
52.58% (14.04 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 122
GBPUSD 110
EURGBP 84
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 101
GBPUSD 80
EURGBP 48
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 11K
GBPUSD 9.2K
EURGBP 4.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3.32 USD
Worst Trade: -57 USD
Vincite massime consecutive: 48
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +79.60 USD
Massima perdita consecutiva: -57.14 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarkets-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-MT5
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 2
Exness-MT5Real8
0.38 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
0.49 × 55
ICTrading-MT5-4
0.63 × 349
ICMarketsSC-MT5
0.90 × 4292
Alpari-MT5
1.00 × 8
Exness-MT5Real3
1.23 × 95
TitanFX-MT5-01
1.26 × 31
MilliyFXGlobal-Server
1.45 × 11
EightcapGlobal-Live
1.50 × 4
RannForex-Server
1.82 × 50
ICMarketsEU-MT5-4
1.84 × 19
Axiory-Live
1.92 × 13
Tickmill-Live
2.00 × 4
ICMarketsSC-MT5-2
2.08 × 2047
FusionMarkets-Live
2.54 × 24
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
2.63 × 8
GoMarkets-Live
2.83 × 76
StriforLLC-Live
3.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
3.25 × 4
Weltrade-Real
3.62 × 13
Ava-Real 1-MT5
3.80 × 5
AdmiralMarkets-Live
3.99 × 77
27 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.26 14:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.26 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 08:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 04:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 19:01
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.25 11:35
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.25 04:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.24 17:49
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.24 14:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.23 22:33
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 14:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.16 20:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.03 14:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.01 14:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 14:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 18:34
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 14:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.23 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.18 19:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.07 05:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
News Catcher Pro
999USD al mese
198%
0
0
USD
28
USD
139
100%
316
95%
56%
1.84
0.72
USD
53%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.