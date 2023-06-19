- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
1 693
이익 거래:
1 190 (70.28%)
손실 거래:
503 (29.71%)
최고의 거래:
113 292.07 USD
최악의 거래:
-43.25 USD
총 수익:
118 184.79 USD (9 671 008 pips)
총 손실:
-2 790.19 USD (123 376 pips)
연속 최대 이익:
19 (28.88 USD)
연속 최대 이익:
113 308.05 USD (11)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
61.08%
최대 입금량:
50.28%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
680.19
롱(주식매수):
925 (54.64%)
숏(주식차입매도):
768 (45.36%)
수익 요인:
42.36
기대수익:
68.16 USD
평균 이익:
99.31 USD
평균 손실:
-5.55 USD
연속 최대 손실:
7 (-129.00 USD)
연속 최대 손실:
-169.65 USD (6)
월별 성장률:
0.03%
연간 예측:
0.74%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.24 USD
최대한의:
169.65 USD (8.59%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.78% (113.64 USD)
자본금별:
43.53% (418.17 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|489
|USDCAD
|380
|NZDCAD
|333
|NZDUSD
|281
|AUDNZD
|210
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|577
|USDCAD
|485
|NZDCAD
|375
|NZDUSD
|449
|AUDNZD
|114K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|11K
|USDCAD
|14K
|NZDCAD
|-6.7K
|NZDUSD
|5.6K
|AUDNZD
|9.5M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +113 292.07 USD
최악의 거래: -43 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +28.88 USD
연속 최대 손실: -129.00 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICEMarkets-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 999 USD
0%
0
0
USD
USD
2.5K
USD
USD
137
100%
1 693
70%
61%
42.35
68.16
USD
USD
44%
1:300