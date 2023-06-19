- 成长
交易:
1 690
盈利交易:
1 187 (70.23%)
亏损交易:
503 (29.76%)
最好交易:
113 292.07 USD
最差交易:
-43.25 USD
毛利:
118 179.84 USD (9 670 702 pips)
毛利亏损:
-2 790.19 USD (123 376 pips)
最大连续赢利:
19 (28.88 USD)
最大连续盈利:
113 308.05 USD (11)
夏普比率:
0.03
交易活动:
62.08%
最大入金加载:
50.28%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
21 小时
采收率:
680.16
长期交易:
922 (54.56%)
短期交易:
768 (45.44%)
利润因子:
42.36
预期回报:
68.28 USD
平均利润:
99.56 USD
平均损失:
-5.55 USD
最大连续失误:
7 (-129.00 USD)
最大连续亏损:
-169.65 USD (6)
每月增长:
0.04%
年度预测:
0.74%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.24 USD
最大值:
169.65 USD (8.59%)
相对跌幅:
结余:
11.78% (113.64 USD)
净值:
43.53% (418.17 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|487
|USDCAD
|380
|NZDCAD
|333
|NZDUSD
|280
|AUDNZD
|210
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|574
|USDCAD
|485
|NZDCAD
|375
|NZDUSD
|447
|AUDNZD
|114K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|10K
|USDCAD
|14K
|NZDCAD
|-6.7K
|NZDUSD
|5.5K
|AUDNZD
|9.5M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
