信号部分
信号 / MetaTrader 4 / PAI Standard Mode 5 Pairs No AI Filter
Valeriia Mishchenko

PAI Standard Mode 5 Pairs No AI Filter

Valeriia Mishchenko
0条评论
可靠性
134
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2023 0%
ICEMarkets-Server
1:300
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
1 690
盈利交易:
1 187 (70.23%)
亏损交易:
503 (29.76%)
最好交易:
113 292.07 USD
最差交易:
-43.25 USD
毛利:
118 179.84 USD (9 670 702 pips)
毛利亏损:
-2 790.19 USD (123 376 pips)
最大连续赢利:
19 (28.88 USD)
最大连续盈利:
113 308.05 USD (11)
夏普比率:
0.03
交易活动:
62.08%
最大入金加载:
50.28%
最近交易:
10 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
21 小时
采收率:
680.16
长期交易:
922 (54.56%)
短期交易:
768 (45.44%)
利润因子:
42.36
预期回报:
68.28 USD
平均利润:
99.56 USD
平均损失:
-5.55 USD
最大连续失误:
7 (-129.00 USD)
最大连续亏损:
-169.65 USD (6)
每月增长:
0.04%
年度预测:
0.74%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.24 USD
最大值:
169.65 USD (8.59%)
相对跌幅:
结余:
11.78% (113.64 USD)
净值:
43.53% (418.17 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 487
USDCAD 380
NZDCAD 333
NZDUSD 280
AUDNZD 210
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 574
USDCAD 485
NZDCAD 375
NZDUSD 447
AUDNZD 114K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 10K
USDCAD 14K
NZDCAD -6.7K
NZDUSD 5.5K
AUDNZD 9.5M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +113 292.07 USD
最差交易: -43 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +28.88 USD
最大连续亏损: -129.00 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICEMarkets-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.25 22:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 03:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.07 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.20 22:20
No swaps are charged
2024.11.20 22:20
No swaps are charged
2024.11.20 22:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.11 10:03
No swaps are charged on the signal account
2024.11.10 08:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.07 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.06 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.10.03 02:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 23:58
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 15:53
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 13:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 02:04
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
