Valeriia Mishchenko

PAI Standard Mode 5 Pairs No AI Filter

Valeriia Mishchenko
0 avis
Fiabilité
122 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2023 0%
ICEMarkets-Server
1:300
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 546
Bénéfice trades:
1 077 (69.66%)
Perte trades:
469 (30.34%)
Meilleure transaction:
113 292.07 USD
Pire transaction:
-43.25 USD
Bénéfice brut:
117 811.58 USD (9 657 165 pips)
Perte brute:
-2 582.41 USD (114 686 pips)
Gains consécutifs maximales:
19 (28.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
113 308.05 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
61.08%
Charge de dépôt maximale:
50.28%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
679.22
Longs trades:
826 (53.43%)
Courts trades:
720 (46.57%)
Facteur de profit:
45.62
Rendement attendu:
74.53 USD
Bénéfice moyen:
109.39 USD
Perte moyenne:
-5.51 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-129.00 USD)
Perte consécutive maximale:
-169.65 USD (6)
Croissance mensuelle:
0.04%
Prévision annuelle:
0.57%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.24 USD
Maximal:
169.65 USD (8.59%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.78% (113.64 USD)
Par fonds propres:
43.53% (418.17 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 446
USDCAD 348
NZDCAD 310
NZDUSD 246
AUDNZD 196
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 527
USDCAD 448
NZDCAD 349
NZDUSD 408
AUDNZD 113K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 7.2K
USDCAD 12K
NZDCAD -7.9K
NZDUSD 8.2K
AUDNZD 9.5M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +113 292.07 USD
Pire transaction: -43 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +28.88 USD
Perte consécutive maximale: -129.00 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICEMarkets-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.09.11 03:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.07 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.20 22:20
No swaps are charged
2024.11.20 22:20
No swaps are charged
2024.11.20 22:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.11 10:03
No swaps are charged on the signal account
2024.11.10 08:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.07 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.06 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.10.03 02:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 23:58
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 15:53
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 13:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 02:04
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 00:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.