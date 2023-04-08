SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / PAI Unique Mode No Limits with AI Filter
Valeriia Mishchenko

PAI Unique Mode No Limits with AI Filter

Valeriia Mishchenko
0 recensioni
Affidabilità
321 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2019 320%
ICEMarkets-Server
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 116
Profit Trade:
4 021 (65.74%)
Loss Trade:
2 095 (34.25%)
Best Trade:
899.61 USD
Worst Trade:
-264.93 USD
Profitto lordo:
40 280.08 USD (541 305 pips)
Perdita lorda:
-26 764.15 USD (563 756 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (108.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 117.63 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
56.04%
Massimo carico di deposito:
21.16%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
12.26
Long Trade:
3 048 (49.84%)
Short Trade:
3 068 (50.16%)
Fattore di profitto:
1.51
Profitto previsto:
2.21 USD
Profitto medio:
10.02 USD
Perdita media:
-12.78 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-1 102.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 102.45 USD (7)
Crescita mensile:
0.56%
Previsione annuale:
7.25%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 102.45 USD (17.06%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.06% (1 102.45 USD)
Per equità:
17.94% (1 799.88 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPCHF 1198
NZDCAD 1079
AUDCAD 999
USDCAD 988
NZDUSD 985
AUDNZD 867
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPCHF 3.3K
NZDCAD 2K
AUDCAD 2.1K
USDCAD 2K
NZDUSD 2.7K
AUDNZD 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPCHF -1.8K
NZDCAD -26K
AUDCAD 8.7K
USDCAD 14K
NZDUSD 4.9K
AUDNZD -21K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +899.61 USD
Worst Trade: -265 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +108.57 USD
Massima perdita consecutiva: -1 102.45 USD

2025.05.02 10:50
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.03.05 13:19
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2025.01.07 00:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.20 22:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.11 11:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.10.21 09:41
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
2024.01.09 13:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.27 21:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.07.21 02:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:500
