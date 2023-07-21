SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / PAI Unique Mode 5 Pairs with AI Filter
Valeriia Mishchenko

PAI Unique Mode 5 Pairs with AI Filter

Valeriia Mishchenko
0 recensioni
Affidabilità
122 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2023 203%
ICEMarkets-Server
1:300
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
823
Profit Trade:
569 (69.13%)
Loss Trade:
254 (30.86%)
Best Trade:
151.81 USD
Worst Trade:
-41.39 USD
Profitto lordo:
2 289.15 USD (76 219 pips)
Perdita lorda:
-1 224.55 USD (58 628 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (23.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
156.04 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
43.01%
Massimo carico di deposito:
143.44%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.14
Long Trade:
403 (48.97%)
Short Trade:
420 (51.03%)
Fattore di profitto:
1.87
Profitto previsto:
1.29 USD
Profitto medio:
4.02 USD
Perdita media:
-4.82 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-149.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-149.01 USD (6)
Crescita mensile:
2.44%
Previsione annuale:
29.60%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
149.01 USD (12.79%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.77% (109.72 USD)
Per equità:
72.56% (474.68 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 203
NZDCAD 201
USDCAD 156
NZDUSD 147
AUDNZD 116
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 294
NZDCAD 248
USDCAD 180
NZDUSD 231
AUDNZD 112
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 1.6K
NZDCAD 4.3K
USDCAD 5.9K
NZDUSD 2K
AUDNZD 3.8K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +151.81 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +23.51 USD
Massima perdita consecutiva: -149.01 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICEMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.02.28 21:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.28 19:13
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.01.20 03:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.19 11:45
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.07 15:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 14:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.05.13 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.05.13 16:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.08 14:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.06 03:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 08:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.01.08 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 10:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.10.02 17:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 15:53
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 13:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 09:28
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 05:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.09.29 10:15
A large drawdown may occur on the account again
2023.09.29 04:50
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PAI Unique Mode 5 Pairs with AI Filter
999USD al mese
203%
0
0
USD
1.8K
USD
122
100%
823
69%
43%
1.86
1.29
USD
73%
1:300
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.