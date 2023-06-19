- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 690
Negociações com lucro:
1 187 (70.23%)
Negociações com perda:
503 (29.76%)
Melhor negociação:
113 292.07 USD
Pior negociação:
-43.25 USD
Lucro bruto:
118 179.84 USD (9 670 702 pips)
Perda bruta:
-2 790.19 USD (123 376 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (28.88 USD)
Máximo lucro consecutivo:
113 308.05 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.03
Atividade de negociação:
62.08%
Depósito máximo carregado:
50.28%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
680.16
Negociações longas:
922 (54.56%)
Negociações curtas:
768 (45.44%)
Fator de lucro:
42.36
Valor esperado:
68.28 USD
Lucro médio:
99.56 USD
Perda média:
-5.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-129.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-169.65 USD (6)
Crescimento mensal:
0.04%
Previsão anual:
0.74%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.24 USD
Máximo:
169.65 USD (8.59%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.78% (113.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
43.53% (418.17 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|487
|USDCAD
|380
|NZDCAD
|333
|NZDUSD
|280
|AUDNZD
|210
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|574
|USDCAD
|485
|NZDCAD
|375
|NZDUSD
|447
|AUDNZD
|114K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|10K
|USDCAD
|14K
|NZDCAD
|-6.7K
|NZDUSD
|5.5K
|AUDNZD
|9.5M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +113 292.07 USD
Pior negociação: -43 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +28.88 USD
Máxima perda consecutiva: -129.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICEMarkets-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
