Valeriia Mishchenko

PAI Standard Mode 5 Pairs No AI Filter

Valeriia Mishchenko
0 inceleme
Güvenilirlik
122 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 0%
ICEMarkets-Server
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 547
Kârla kapanan işlemler:
1 078 (69.68%)
Zararla kapanan işlemler:
469 (30.32%)
En iyi işlem:
113 292.07 USD
En kötü işlem:
-43.25 USD
Brüt kâr:
117 813.00 USD (9 657 266 pips)
Brüt zarar:
-2 582.41 USD (114 686 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (28.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
113 308.05 USD (11)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
61.08%
Maks. mevduat yükü:
50.28%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
679.23
Alış işlemleri:
827 (53.46%)
Satış işlemleri:
720 (46.54%)
Kâr faktörü:
45.62
Beklenen getiri:
74.49 USD
Ortalama kâr:
109.29 USD
Ortalama zarar:
-5.51 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-129.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-169.65 USD (6)
Aylık büyüme:
0.04%
Yıllık tahmin:
0.57%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.24 USD
Maksimum:
169.65 USD (8.59%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.78% (113.64 USD)
Varlığa göre:
43.53% (418.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 446
USDCAD 348
NZDCAD 311
NZDUSD 246
AUDNZD 196
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 527
USDCAD 448
NZDCAD 350
NZDUSD 408
AUDNZD 113K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 7.2K
USDCAD 12K
NZDCAD -7.8K
NZDUSD 8.2K
AUDNZD 9.5M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +113 292.07 USD
En kötü işlem: -43 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +28.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -129.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICEMarkets-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.09.11 03:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.07 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.20 22:20
No swaps are charged
2024.11.20 22:20
No swaps are charged
2024.11.20 22:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.11 10:03
No swaps are charged on the signal account
2024.11.10 08:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.07 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.06 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.10.03 02:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 23:58
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 15:53
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 13:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 02:04
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 00:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.