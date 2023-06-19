- Прирост
Всего трейдов:
1 690
Прибыльных трейдов:
1 187 (70.23%)
Убыточных трейдов:
503 (29.76%)
Лучший трейд:
113 292.07 USD
Худший трейд:
-43.25 USD
Общая прибыль:
118 179.84 USD (9 670 702 pips)
Общий убыток:
-2 790.19 USD (123 376 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (28.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
113 308.05 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
62.08%
Макс. загрузка депозита:
50.28%
Последний трейд:
10 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
680.16
Длинных трейдов:
922 (54.56%)
Коротких трейдов:
768 (45.44%)
Профит фактор:
42.36
Мат. ожидание:
68.28 USD
Средняя прибыль:
99.56 USD
Средний убыток:
-5.55 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-129.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-169.65 USD (6)
Прирост в месяц:
0.04%
Годовой прогноз:
0.74%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.24 USD
Максимальная:
169.65 USD (8.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.78% (113.64 USD)
По эквити:
43.53% (418.17 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|487
|USDCAD
|380
|NZDCAD
|333
|NZDUSD
|280
|AUDNZD
|210
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|574
|USDCAD
|485
|NZDCAD
|375
|NZDUSD
|447
|AUDNZD
|114K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|10K
|USDCAD
|14K
|NZDCAD
|-6.7K
|NZDUSD
|5.5K
|AUDNZD
|9.5M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
Лучший трейд: +113 292.07 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +28.88 USD
Макс. убыток в серии: -129.00 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICEMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
