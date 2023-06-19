СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / PAI Standard Mode 5 Pairs No AI Filter
Valeriia Mishchenko

PAI Standard Mode 5 Pairs No AI Filter

Valeriia Mishchenko
0 отзывов
Надежность
134 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2023 0%
ICEMarkets-Server
1:300
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 690
Прибыльных трейдов:
1 187 (70.23%)
Убыточных трейдов:
503 (29.76%)
Лучший трейд:
113 292.07 USD
Худший трейд:
-43.25 USD
Общая прибыль:
118 179.84 USD (9 670 702 pips)
Общий убыток:
-2 790.19 USD (123 376 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (28.88 USD)
Макс. прибыль в серии:
113 308.05 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.03
Торговая активность:
62.08%
Макс. загрузка депозита:
50.28%
Последний трейд:
10 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
680.16
Длинных трейдов:
922 (54.56%)
Коротких трейдов:
768 (45.44%)
Профит фактор:
42.36
Мат. ожидание:
68.28 USD
Средняя прибыль:
99.56 USD
Средний убыток:
-5.55 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-129.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-169.65 USD (6)
Прирост в месяц:
0.04%
Годовой прогноз:
0.74%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.24 USD
Максимальная:
169.65 USD (8.59%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.78% (113.64 USD)
По эквити:
43.53% (418.17 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 487
USDCAD 380
NZDCAD 333
NZDUSD 280
AUDNZD 210
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 574
USDCAD 485
NZDCAD 375
NZDUSD 447
AUDNZD 114K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 10K
USDCAD 14K
NZDCAD -6.7K
NZDUSD 5.5K
AUDNZD 9.5M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +113 292.07 USD
Худший трейд: -43 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +28.88 USD
Макс. убыток в серии: -129.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICEMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.25 22:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 03:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.07 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.20 22:20
No swaps are charged
2024.11.20 22:20
No swaps are charged
2024.11.20 22:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.11 10:03
No swaps are charged on the signal account
2024.11.10 08:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.07 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.06 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.10.03 02:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 23:58
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 15:53
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 13:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 02:04
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PAI Standard Mode 5 Pairs No AI Filter
999 USD в месяц
0%
0
0
USD
2.5K
USD
134
100%
1 690
70%
62%
42.35
68.28
USD
44%
1:300
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.