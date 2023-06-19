SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / PAI Standard Mode 5 Pairs No AI Filter
Valeriia Mishchenko

PAI Standard Mode 5 Pairs No AI Filter

Valeriia Mishchenko
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
134 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 0%
ICEMarkets-Server
1:300
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 690
Gewinntrades:
1 187 (70.23%)
Verlusttrades:
503 (29.76%)
Bester Trade:
113 292.07 USD
Schlechtester Trade:
-43.25 USD
Bruttoprofit:
118 179.84 USD (9 670 702 pips)
Bruttoverlust:
-2 790.19 USD (123 376 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (28.88 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
113 308.05 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.03
Trading-Aktivität:
62.08%
Max deposit load:
50.28%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
680.16
Long-Positionen:
922 (54.56%)
Short-Positionen:
768 (45.44%)
Profit-Faktor:
42.36
Mathematische Gewinnerwartung:
68.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
99.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.55 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-129.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-169.65 USD (6)
Wachstum pro Monat :
0.04%
Jahresprognose:
0.74%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.24 USD
Maximaler:
169.65 USD (8.59%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.78% (113.64 USD)
Kapital:
43.53% (418.17 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 487
USDCAD 380
NZDCAD 333
NZDUSD 280
AUDNZD 210
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 574
USDCAD 485
NZDCAD 375
NZDUSD 447
AUDNZD 114K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 10K
USDCAD 14K
NZDCAD -6.7K
NZDUSD 5.5K
AUDNZD 9.5M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +113 292.07 USD
Schlechtester Trade: -43 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +28.88 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -129.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICEMarkets-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.25 22:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 03:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.07 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.20 22:20
No swaps are charged
2024.11.20 22:20
No swaps are charged
2024.11.20 22:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.11 10:03
No swaps are charged on the signal account
2024.11.10 08:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.07 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.06 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.10.03 02:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 23:58
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 18:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 15:53
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 13:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 02:04
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.