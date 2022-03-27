- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
963
Profit Trade:
603 (62.61%)
Loss Trade:
360 (37.38%)
Best Trade:
8.27 AUD
Worst Trade:
-11.76 AUD
Profitto lordo:
565.96 AUD (57 259 pips)
Perdita lorda:
-557.78 AUD (49 017 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (19.06 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
19.06 AUD (19)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
11.84%
Massimo carico di deposito:
22.02%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
0.07
Long Trade:
472 (49.01%)
Short Trade:
491 (50.99%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.01 AUD
Profitto medio:
0.94 AUD
Perdita media:
-1.55 AUD
Massime perdite consecutive:
8 (-9.87 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-16.90 AUD (2)
Crescita mensile:
5.04%
Previsione annuale:
61.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.17 AUD
Massimale:
114.54 AUD (75.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
47.45% (114.54 AUD)
Per equità:
16.66% (11.87 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURNZD
|197
|GBPCAD
|138
|EURGBP
|135
|AUDNZD
|128
|NZDCAD
|117
|AUDCAD
|112
|EURAUD
|82
|GBPAUD
|54
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURNZD
|2
|GBPCAD
|19
|EURGBP
|-11
|AUDNZD
|-3
|NZDCAD
|-21
|AUDCAD
|-5
|EURAUD
|8
|GBPAUD
|18
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURNZD
|1.9K
|GBPCAD
|3.3K
|EURGBP
|-329
|AUDNZD
|506
|NZDCAD
|-1.7K
|AUDCAD
|107
|EURAUD
|1.8K
|GBPAUD
|2.8K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8.27 AUD
Worst Trade: -12 AUD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +19.06 AUD
Massima perdita consecutiva: -9.87 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live31" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 1
|
EagleFX-Live
|0.08 × 39
|
ICMarketsSC-Live06
|0.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live27
|0.20 × 20
|
ICMarketsSC-Live07
|0.25 × 8
|
ICMarketsEU-Live17
|0.40 × 5
|
ICMarketsSC-Live19
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.57 × 97
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live10
|0.70 × 23
|
ICMarketsSC-Live18
|0.75 × 16
|
ICMarketsSC-Live16
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live09
|1.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live31
|1.22 × 218
|
ICMarketsSC-Live33
|1.24 × 25
|
ICMarketsSC-Live32
|1.32 × 19
|
ICMarketsSC-Live20
|1.35 × 132
|
ICMarketsSC-Live26
|1.51 × 130
|
Pepperstone-Edge11
|2.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live24
|2.28 × 71
|
CapitalIndexGlobal-Live
|2.33 × 3
|
XMGlobal-Real 251
|2.50 × 2
|
Axi-US02-Live
|2.81 × 549
|
TradersGlobalGroup-Live
|3.22 × 78
|
EightcapLtd-Real2
|3.35 × 17
Signal running Evening Scalper Pro on all supported pairs
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
46%
0
0
USD
USD
148
AUD
AUD
184
100%
963
62%
12%
1.01
0.01
AUD
AUD
47%
1:500