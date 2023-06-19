- 成長
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
トレード:
1 690
利益トレード:
1 187 (70.23%)
損失トレード:
503 (29.76%)
ベストトレード:
113 292.07 USD
最悪のトレード:
-43.25 USD
総利益:
118 179.84 USD (9 670 702 pips)
総損失:
-2 790.19 USD (123 376 pips)
最大連続の勝ち:
19 (28.88 USD)
最大連続利益:
113 308.05 USD (11)
シャープレシオ:
0.03
取引アクティビティ:
62.08%
最大入金額:
50.28%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
680.16
長いトレード:
922 (54.56%)
短いトレード:
768 (45.44%)
プロフィットファクター:
42.36
期待されたペイオフ:
68.28 USD
平均利益:
99.56 USD
平均損失:
-5.55 USD
最大連続の負け:
7 (-129.00 USD)
最大連続損失:
-169.65 USD (6)
月間成長:
0.04%
年間予想:
0.74%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.24 USD
最大の:
169.65 USD (8.59%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.78% (113.64 USD)
エクイティによる:
43.53% (418.17 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|487
|USDCAD
|380
|NZDCAD
|333
|NZDUSD
|280
|AUDNZD
|210
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|574
|USDCAD
|485
|NZDCAD
|375
|NZDUSD
|447
|AUDNZD
|114K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|10K
|USDCAD
|14K
|NZDCAD
|-6.7K
|NZDUSD
|5.5K
|AUDNZD
|9.5M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
|
2M 4M 6M 8M 10M
