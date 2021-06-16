- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
895
Profit Trade:
606 (67.70%)
Loss Trade:
289 (32.29%)
Best Trade:
18.72 AUD
Worst Trade:
-37.70 AUD
Profitto lordo:
521.23 AUD (26 875 pips)
Perdita lorda:
-549.29 AUD (20 120 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (14.78 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
32.92 AUD (5)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
5.47%
Massimo carico di deposito:
38.87%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
-0.18
Long Trade:
384 (42.91%)
Short Trade:
511 (57.09%)
Fattore di profitto:
0.95
Profitto previsto:
-0.03 AUD
Profitto medio:
0.86 AUD
Perdita media:
-1.90 AUD
Massime perdite consecutive:
6 (-38.79 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-62.81 AUD (3)
Crescita mensile:
8.93%
Previsione annuale:
108.39%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
39.76 AUD
Massimale:
157.31 AUD (106.61%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
63.55% (157.31 AUD)
Per equità:
24.52% (54.98 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|324
|GBPUSD
|306
|AUDCAD
|233
|EURCHF
|32
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|-32
|GBPUSD
|4
|AUDCAD
|8
|EURCHF
|-1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|1.8K
|GBPUSD
|3.3K
|AUDCAD
|1.8K
|EURCHF
|76
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.72 AUD
Worst Trade: -38 AUD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +14.78 AUD
Massima perdita consecutiva: -38.79 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
TTCM-Live3
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 4
|
Exness-Real17
|0.27 × 73
|
ICMarketsSC-Live20
|0.63 × 32
|
ICMarketsSC-Live04
|0.71 × 72
|
Dukascopy-live-1
|0.75 × 44
|
ICMarketsSC-Live09
|0.76 × 92
|
ICMarketsSC-Live18
|0.80 × 10
|
RoboForex-Prime
|0.82 × 51
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.90 × 39
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
TitanFX-05
|1.00 × 1
|
Hankotrade-Live
|1.00 × 1
|
AxionTrade-Live
|1.06 × 17
|
ICMarketsSC-Live25
|1.17 × 82
|
TitanFX-03
|1.18 × 56
|
ICMarketsSC-Live24
|1.21 × 856
|
Alpari-ECN1
|1.25 × 4
|
AxioryAsia-02Live
|1.33 × 21
|
ICMarketsSC-Live31
|1.38 × 8
