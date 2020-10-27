SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Night Hunter Pro 9 Pairs
Valeriia Mishchenko

Night Hunter Pro 9 Pairs

Valeriia Mishchenko
0 recensioni
Affidabilità
258 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2020 158%
ICMarketsSC-Live18
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 994
Profit Trade:
1 356 (68.00%)
Loss Trade:
638 (32.00%)
Best Trade:
18.68 AUD
Worst Trade:
-22.78 AUD
Profitto lordo:
883.12 AUD (76 146 pips)
Perdita lorda:
-725.53 AUD (52 521 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (8.88 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
22.47 AUD (6)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
7.35%
Massimo carico di deposito:
18.37%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
2.54
Long Trade:
805 (40.37%)
Short Trade:
1 189 (59.63%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.08 AUD
Profitto medio:
0.65 AUD
Perdita media:
-1.14 AUD
Massime perdite consecutive:
7 (-5.43 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-37.47 AUD (4)
Crescita mensile:
7.07%
Previsione annuale:
83.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.54 AUD
Massimale:
62.06 AUD (21.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.94% (62.06 AUD)
Per equità:
11.41% (12.18 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 388
CHFJPY 308
EURCAD 284
GBPUSD 225
AUDCAD 214
EURAUD 185
EURCHF 167
USDCAD 132
USDCHF 91
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 38
CHFJPY 24
EURCAD 30
GBPUSD -5
AUDCAD 4
EURAUD 10
EURCHF -6
USDCAD 11
USDCHF 15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 4.9K
CHFJPY 5.3K
EURCAD 5K
GBPUSD 809
AUDCAD 1.8K
EURAUD 2.5K
EURCHF 382
USDCAD 1.8K
USDCHF 1.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +18.68 AUD
Worst Trade: -23 AUD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +8.88 AUD
Massima perdita consecutiva: -5.43 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
FBS-Real-9
0.00 × 1
OpogroupLLC-Real1
0.00 × 3
FBS-Real-5
0.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 1
ICMarketsEU-Live17
0.00 × 29
ICMarkets-Live08
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
0.24 × 169
TMGM.TradeMax-Live4
0.33 × 3
ICMarkets-Live07
0.53 × 171
ICMarkets-Live15
0.54 × 317
ICMarketsSC-Live03
0.60 × 65
ICMarkets-Live10
0.65 × 118
ICMarkets-Live19
0.68 × 945
ICMarkets-Live01
0.71 × 445
ICMarkets-Live03
0.71 × 7
ICMarkets-Live14
0.72 × 32
ICMarkets-Live17
0.78 × 449
AudentiaCapital-Live
0.79 × 58
ICMarkets-Live06
0.81 × 309
ICMarketsSC-Live19
0.86 × 97
ICMarketsSC-Live23
0.87 × 869
112 più
Running Night Hunter Pro - the best Night Scalper ever

EURUSD + EURCHF + USDCAD
