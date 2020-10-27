- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 994
Profit Trade:
1 356 (68.00%)
Loss Trade:
638 (32.00%)
Best Trade:
18.68 AUD
Worst Trade:
-22.78 AUD
Profitto lordo:
883.12 AUD (76 146 pips)
Perdita lorda:
-725.53 AUD (52 521 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (8.88 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
22.47 AUD (6)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
7.35%
Massimo carico di deposito:
18.37%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
11 ore
Fattore di recupero:
2.54
Long Trade:
805 (40.37%)
Short Trade:
1 189 (59.63%)
Fattore di profitto:
1.22
Profitto previsto:
0.08 AUD
Profitto medio:
0.65 AUD
Perdita media:
-1.14 AUD
Massime perdite consecutive:
7 (-5.43 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-37.47 AUD (4)
Crescita mensile:
7.07%
Previsione annuale:
83.74%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.54 AUD
Massimale:
62.06 AUD (21.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.94% (62.06 AUD)
Per equità:
11.41% (12.18 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|388
|CHFJPY
|308
|EURCAD
|284
|GBPUSD
|225
|AUDCAD
|214
|EURAUD
|185
|EURCHF
|167
|USDCAD
|132
|USDCHF
|91
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|38
|CHFJPY
|24
|EURCAD
|30
|GBPUSD
|-5
|AUDCAD
|4
|EURAUD
|10
|EURCHF
|-6
|USDCAD
|11
|USDCHF
|15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|4.9K
|CHFJPY
|5.3K
|EURCAD
|5K
|GBPUSD
|809
|AUDCAD
|1.8K
|EURAUD
|2.5K
|EURCHF
|382
|USDCAD
|1.8K
|USDCHF
|1.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.68 AUD
Worst Trade: -23 AUD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +8.88 AUD
Massima perdita consecutiva: -5.43 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
FBS-Real-9
|0.00 × 1
|
OpogroupLLC-Real1
|0.00 × 3
|
FBS-Real-5
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 29
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|0.24 × 169
|
TMGM.TradeMax-Live4
|0.33 × 3
|
ICMarkets-Live07
|0.53 × 171
|
ICMarkets-Live15
|0.54 × 317
|
ICMarketsSC-Live03
|0.60 × 65
|
ICMarkets-Live10
|0.65 × 118
|
ICMarkets-Live19
|0.68 × 945
|
ICMarkets-Live01
|0.71 × 445
|
ICMarkets-Live03
|0.71 × 7
|
ICMarkets-Live14
|0.72 × 32
|
ICMarkets-Live17
|0.78 × 449
|
AudentiaCapital-Live
|0.79 × 58
|
ICMarkets-Live06
|0.81 × 309
|
ICMarketsSC-Live19
|0.86 × 97
|
ICMarketsSC-Live23
|0.87 × 869
112 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Running Night Hunter Pro - the best Night Scalper ever
EURUSD + EURCHF + USDCAD
EURUSD + EURCHF + USDCAD
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
158%
0
0
USD
USD
258
AUD
AUD
258
100%
1 994
68%
7%
1.21
0.08
AUD
AUD
22%
1:500