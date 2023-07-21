SegnaliSezioni
Valeriia Mishchenko

PAI Standard Mode 5 Pairs with AI Filter

Valeriia Mishchenko
0 recensioni
Affidabilità
122 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2023 0%
ICEMarkets-Server
1:300
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 420
Profit Trade:
979 (68.94%)
Loss Trade:
441 (31.06%)
Best Trade:
56 646.03 USD
Worst Trade:
-21.51 USD
Profitto lordo:
58 703.77 USD (9 645 458 pips)
Perdita lorda:
-1 174.47 USD (106 471 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (14.43 USD)
Massimo profitto consecutivo:
56 654.02 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
58.74%
Massimo carico di deposito:
41.11%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
679.21
Long Trade:
625 (44.01%)
Short Trade:
795 (55.99%)
Fattore di profitto:
49.98
Profitto previsto:
40.51 USD
Profitto medio:
59.96 USD
Perdita media:
-2.66 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-63.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-84.70 USD (6)
Crescita mensile:
0.04%
Previsione annuale:
0.59%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.13 USD
Massimale:
84.70 USD (7.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.79% (56.84 USD)
Per equità:
32.43% (209.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 390
USDCAD 346
NZDCAD 249
NZDUSD 233
AUDNZD 202
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 226
USDCAD 218
NZDCAD 145
NZDUSD 186
AUDNZD 57K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 4.6K
USDCAD 9K
NZDCAD -5K
NZDUSD 6.4K
AUDNZD 9.5M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
2M 4M 6M 8M 10M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +56 646.03 USD
Worst Trade: -22 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +14.43 USD
Massima perdita consecutiva: -63.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICEMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

2025.09.11 03:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 06:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.07 09:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 18:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 08:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.10 08:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.07 15:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.06 22:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.09 15:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 04:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.10.02 13:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 09:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2023.10.02 00:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2023.10.01 23:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2023.08.07 18:49
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2023.07.24 13:19
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
