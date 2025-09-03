Valute / SMH
SMH: VanEck Semiconductor ETF
315.71 USD 1.26 (0.40%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio SMH ha avuto una variazione del -0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 313.43 e ad un massimo di 316.51.
Segui le dinamiche di VanEck Semiconductor ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
313.43 316.51
Intervallo Annuale
170.11 318.62
- Chiusura Precedente
- 316.97
- Apertura
- 316.40
- Bid
- 315.71
- Ask
- 316.01
- Minimo
- 313.43
- Massimo
- 316.51
- Volume
- 15.735 K
- Variazione giornaliera
- -0.40%
- Variazione Mensile
- 11.52%
- Variazione Semestrale
- 49.82%
- Variazione Annuale
- 28.53%
21 settembre, domenica