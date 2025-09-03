QuotazioniSezioni
Valute / SMH
Tornare a Azioni

SMH: VanEck Semiconductor ETF

315.71 USD 1.26 (0.40%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SMH ha avuto una variazione del -0.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 313.43 e ad un massimo di 316.51.

Segui le dinamiche di VanEck Semiconductor ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SMH News

Intervallo Giornaliero
313.43 316.51
Intervallo Annuale
170.11 318.62
Chiusura Precedente
316.97
Apertura
316.40
Bid
315.71
Ask
316.01
Minimo
313.43
Massimo
316.51
Volume
15.735 K
Variazione giornaliera
-0.40%
Variazione Mensile
11.52%
Variazione Semestrale
49.82%
Variazione Annuale
28.53%
21 settembre, domenica