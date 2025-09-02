Währungen / SMH
SMH: VanEck Semiconductor ETF
315.71 USD 1.26 (0.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SMH hat sich für heute um -0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 313.43 bis zu einem Hoch von 316.51 gehandelt.
Verfolgen Sie die VanEck Semiconductor ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SMH News
Tagesspanne
313.43 316.51
Jahresspanne
170.11 318.62
- Vorheriger Schlusskurs
- 316.97
- Eröffnung
- 316.40
- Bid
- 315.71
- Ask
- 316.01
- Tief
- 313.43
- Hoch
- 316.51
- Volumen
- 15.735 K
- Tagesänderung
- -0.40%
- Monatsänderung
- 11.52%
- 6-Monatsänderung
- 49.82%
- Jahresänderung
- 28.53%
