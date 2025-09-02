KurseKategorien
Währungen / SMH
SMH: VanEck Semiconductor ETF

315.71 USD 1.26 (0.40%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SMH hat sich für heute um -0.40% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 313.43 bis zu einem Hoch von 316.51 gehandelt.

Verfolgen Sie die VanEck Semiconductor ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
313.43 316.51
Jahresspanne
170.11 318.62
Vorheriger Schlusskurs
316.97
Eröffnung
316.40
Bid
315.71
Ask
316.01
Tief
313.43
Hoch
316.51
Volumen
15.735 K
Tagesänderung
-0.40%
Monatsänderung
11.52%
6-Monatsänderung
49.82%
Jahresänderung
28.53%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K