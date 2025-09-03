CotationsSections
Devises / SMH
SMH: VanEck Semiconductor ETF

315.71 USD 1.26 (0.40%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de SMH a changé de -0.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 313.43 et à un maximum de 316.51.

Suivez la dynamique VanEck Semiconductor ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
313.43 316.51
Range Annuel
170.11 318.62
Clôture Précédente
316.97
Ouverture
316.40
Bid
315.71
Ask
316.01
Plus Bas
313.43
Plus Haut
316.51
Volume
15.735 K
Changement quotidien
-0.40%
Changement Mensuel
11.52%
Changement à 6 Mois
49.82%
Changement Annuel
28.53%
