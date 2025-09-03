Devises / SMH
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
SMH: VanEck Semiconductor ETF
315.71 USD 1.26 (0.40%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SMH a changé de -0.40% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 313.43 et à un maximum de 316.51.
Suivez la dynamique VanEck Semiconductor ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SMH Nouvelles
- Dow Jones Futures: Apple Breaks Out, Nvidia At Key Level; Take Profits In Micron, IonQ, Oklo?
- Expanding The Platform: Intel Joins Nvidia’s AI Infrastructure Play (NASDAQ:NVDA)
- Dow Jones Futures Rise After Stock Market Runs To Highs; Palantir Leads New Buys
- Les fabricants de puces rebondissent alors que Nvidia investit 5 milliards $ dans Intel
- Chipmakers rally as Nvidia invests $5B in Intel, sector sees broad gains
- Dow Jones Futures Rise After Fed Rate Cut, Nvidia Skids; Meta's Zuckerberg Ready To Connect
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia Falls On China Ban Report
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- This $2 Billion Hedge Fund Led By a Former OpenAI Researcher Is Betting Against All Semiconductor Stocks Except These 2 Industry Giants
- Dow Jones Futures Rise: Tesla Soars On Elon Musk Stock Move; Nvidia Falls On China News
- Dow Jones Futures: Nvidia, Meta Eye Buy Points, Tesla Races; Fed Meeting Ahead
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- What You're Not Hearing About September's Bad Reputation
- With Nvidia Showing Signs Of Cracking, SMH And Other Popular ETFs Are Vulnerable (SMH)
- Buckle Up For The Biggest Market Disruption Since The Industrial Revolution
- Dow Jones Futures: Market Wavers At Highs, Apple iPhone Event Due; Nvidia, Tesla, AppLovin, Robinhood In Focus
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- Dow Jones Futures: Market Eyes High As Jobs Report Looms, Broadcom Soars; $1 Trillion For Elon Musk
- Dow Jones Futures: Broadcom Rises Late, Jobs Report Looms; Amazon, Netflix Flash Buy Signals
- Dow Jones Futures Fall After Google, Apple, Tesla Lead Market; Nvidia, Palantir Hit Resistance
Range quotidien
313.43 316.51
Range Annuel
170.11 318.62
- Clôture Précédente
- 316.97
- Ouverture
- 316.40
- Bid
- 315.71
- Ask
- 316.01
- Plus Bas
- 313.43
- Plus Haut
- 316.51
- Volume
- 15.735 K
- Changement quotidien
- -0.40%
- Changement Mensuel
- 11.52%
- Changement à 6 Mois
- 49.82%
- Changement Annuel
- 28.53%
20 septembre, samedi