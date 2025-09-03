FiyatlarBölümler
SMH: VanEck Semiconductor ETF

315.71 USD 1.26 (0.40%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

SMH fiyatı bugün -0.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 313.43 ve Yüksek fiyatı olarak 316.51 aralığında işlem gördü.

VanEck Semiconductor ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
313.43 316.51
Yıllık aralık
170.11 318.62
Önceki kapanış
316.97
Açılış
316.40
Satış
315.71
Alış
316.01
Düşük
313.43
Yüksek
316.51
Hacim
15.735 K
Günlük değişim
-0.40%
Aylık değişim
11.52%
6 aylık değişim
49.82%
Yıllık değişim
28.53%
21 Eylül, Pazar