Dövizler / SMH
SMH: VanEck Semiconductor ETF
315.71 USD 1.26 (0.40%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
SMH fiyatı bugün -0.40% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 313.43 ve Yüksek fiyatı olarak 316.51 aralığında işlem gördü.
VanEck Semiconductor ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
313.43 316.51
Yıllık aralık
170.11 318.62
- Önceki kapanış
- 316.97
- Açılış
- 316.40
- Satış
- 315.71
- Alış
- 316.01
- Düşük
- 313.43
- Yüksek
- 316.51
- Hacim
- 15.735 K
- Günlük değişim
- -0.40%
- Aylık değişim
- 11.52%
- 6 aylık değişim
- 49.82%
- Yıllık değişim
- 28.53%
21 Eylül, Pazar