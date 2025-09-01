Moedas / SMH
SMH: VanEck Semiconductor ETF
316.97 USD 11.72 (3.84%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SMH para hoje mudou para 3.84%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 312.60 e o mais alto foi 318.62.
Veja a dinâmica do par de moedas VanEck Semiconductor ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SMH Notícias
- Fabricantes de chips em alta após Nvidia investir US$ 5 bilhões na Intel
- Chipmakers rally as Nvidia invests $5B in Intel, sector sees broad gains
- Dow Jones Futures Rise After Fed Rate Cut, Nvidia Skids; Meta's Zuckerberg Ready To Connect
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia Falls On China Ban Report
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- This $2 Billion Hedge Fund Led By a Former OpenAI Researcher Is Betting Against All Semiconductor Stocks Except These 2 Industry Giants
- Dow Jones Futures Rise: Tesla Soars On Elon Musk Stock Move; Nvidia Falls On China News
- Dow Jones Futures: Nvidia, Meta Eye Buy Points, Tesla Races; Fed Meeting Ahead
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- What You're Not Hearing About September's Bad Reputation
- With Nvidia Showing Signs Of Cracking, SMH And Other Popular ETFs Are Vulnerable (SMH)
- Buckle Up For The Biggest Market Disruption Since The Industrial Revolution
- Dow Jones Futures: Market Wavers At Highs, Apple iPhone Event Due; Nvidia, Tesla, AppLovin, Robinhood In Focus
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- Dow Jones Futures: Market Eyes High As Jobs Report Looms, Broadcom Soars; $1 Trillion For Elon Musk
- Dow Jones Futures: Broadcom Rises Late, Jobs Report Looms; Amazon, Netflix Flash Buy Signals
- Dow Jones Futures Fall After Google, Apple, Tesla Lead Market; Nvidia, Palantir Hit Resistance
- Dow Jones Futures: Google, Apple Jump On Antitrust Ruling After Stocks Pare Losses
- How to Play Back-to-School Season With ETFs & Stocks
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
Faixa diária
312.60 318.62
Faixa anual
170.11 318.62
- Fechamento anterior
- 305.25
- Open
- 313.49
- Bid
- 316.97
- Ask
- 317.27
- Low
- 312.60
- High
- 318.62
- Volume
- 29.707 K
- Mudança diária
- 3.84%
- Mudança mensal
- 11.97%
- Mudança de 6 meses
- 50.42%
- Mudança anual
- 29.04%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh