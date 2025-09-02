クォートセクション
通貨 / SMH
SMH: VanEck Semiconductor ETF

316.97 USD 11.72 (3.84%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SMHの今日の為替レートは、3.84%変化しました。日中、通貨は1あたり312.60の安値と318.62の高値で取引されました。

VanEck Semiconductor ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SMH News

1日のレンジ
312.60 318.62
1年のレンジ
170.11 318.62
以前の終値
305.25
始値
313.49
買値
316.97
買値
317.27
安値
312.60
高値
318.62
出来高
29.707 K
1日の変化
3.84%
1ヶ月の変化
11.97%
6ヶ月の変化
50.42%
1年の変化
29.04%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K