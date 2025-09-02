通貨 / SMH
SMH: VanEck Semiconductor ETF
316.97 USD 11.72 (3.84%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SMHの今日の為替レートは、3.84%変化しました。日中、通貨は1あたり312.60の安値と318.62の高値で取引されました。
VanEck Semiconductor ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
312.60 318.62
1年のレンジ
170.11 318.62
- 以前の終値
- 305.25
- 始値
- 313.49
- 買値
- 316.97
- 買値
- 317.27
- 安値
- 312.60
- 高値
- 318.62
- 出来高
- 29.707 K
- 1日の変化
- 3.84%
- 1ヶ月の変化
- 11.97%
- 6ヶ月の変化
- 50.42%
- 1年の変化
- 29.04%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K