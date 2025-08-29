QuotesSections
SMH
SMH: VanEck Semiconductor ETF

307.21 USD 0.04 (0.01%)
Sector: Financial Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

SMH exchange rate has changed by 0.01% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 305.58 and at a high of 308.67.

Follow VanEck Semiconductor ETF dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

Daily Range
305.58 308.67
Year Range
170.11 308.67
Previous Close
307.17
Open
308.50
Bid
307.21
Ask
307.51
Low
305.58
High
308.67
Volume
7.872 K
Daily Change
0.01%
Month Change
8.52%
6 Months Change
45.78%
Year Change
25.07%
17 September, Wednesday
12:30
USD
Housing Starts
Act
Fcst
1.322 M
Prev
1.428 M
12:30
USD
Building Permits
Act
Fcst
1.394 M
Prev
1.354 M
12:30
USD
Housing Starts m/m
Act
Fcst
-6.4%
Prev
5.2%
14:30
USD
EIA Crude Oil Stocks Change
Act
Fcst
-1.708 M
Prev
3.939 M
14:30
USD
EIA Cushing Crude Oil Stocks Change
Act
Fcst
0.154 M
Prev
-0.365 M
18:00
USD
FOMC Statement
Act
Fcst
Prev
18:00
USD
FOMC Economic Projections
Act
Fcst
Prev
18:00
USD
Fed Interest Rate Decision
Act
Fcst
Prev
4.50%
18:30
USD
FOMC Press Conference
Act
Fcst
Prev