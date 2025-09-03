시세섹션
통화 / SMH
주식로 돌아가기

SMH: VanEck Semiconductor ETF

315.71 USD 1.26 (0.40%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SMH 환율이 오늘 -0.40%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 313.43이고 고가는 316.51이었습니다.

VanEck Semiconductor ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SMH News

일일 변동 비율
313.43 316.51
년간 변동
170.11 318.62
이전 종가
316.97
시가
316.40
Bid
315.71
Ask
316.01
저가
313.43
고가
316.51
볼륨
15.735 K
일일 변동
-0.40%
월 변동
11.52%
6개월 변동
49.82%
년간 변동율
28.53%
20 9월, 토요일