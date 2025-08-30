Валюты / SMH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SMH: VanEck Semiconductor ETF
307.21 USD 0.04 (0.01%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SMH за сегодня изменился на 0.01%. При этом минимальная цена на торгах достигала 305.58, а максимальная — 308.67.
Следите за динамикой VanEck Semiconductor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SMH
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia Falls On China Ban Report
- Dow Jones Futures Await Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- Dow Jones Futures: Stock Market Awaits Fed Rate Cut, Powell; Nvidia, Meta, Palantir Eye Buy Points
- This $2 Billion Hedge Fund Led By a Former OpenAI Researcher Is Betting Against All Semiconductor Stocks Except These 2 Industry Giants
- Dow Jones Futures Rise: Tesla Soars On Elon Musk Stock Move; Nvidia Falls On China News
- Dow Jones Futures: Nvidia, Meta Eye Buy Points, Tesla Races; Fed Meeting Ahead
- Dow Jones Futures: New Bullish Phase For Market Rally? Tesla Leads 5 Stocks Flashing Buy Signals
- Dow Jones Futures: Nvidia, GE Vernova Lead New Buys As Oracle Drives AI Stocks
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- What You're Not Hearing About September's Bad Reputation
- With Nvidia Showing Signs Of Cracking, SMH And Other Popular ETFs Are Vulnerable (SMH)
- Buckle Up For The Biggest Market Disruption Since The Industrial Revolution
- Dow Jones Futures: Market Wavers At Highs, Apple iPhone Event Due; Nvidia, Tesla, AppLovin, Robinhood In Focus
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
- Active Managers Aren’t Chasing The Tech Rally
- Dow Jones Futures: Market Eyes High As Jobs Report Looms, Broadcom Soars; $1 Trillion For Elon Musk
- Dow Jones Futures: Broadcom Rises Late, Jobs Report Looms; Amazon, Netflix Flash Buy Signals
- Dow Jones Futures Fall After Google, Apple, Tesla Lead Market; Nvidia, Palantir Hit Resistance
- Dow Jones Futures: Google, Apple Jump On Antitrust Ruling After Stocks Pare Losses
- How to Play Back-to-School Season With ETFs & Stocks
- Why Equity Markets Keep Trending Higher Despite Ongoing Uncertainty
- Should You Invest in the VanEck Semiconductor ETF (SMH)?
- 11 Ways To Profit From Nvidia, Regardless Of What Happens From Here (NASDAQ:NVDA)
- Marvell Stock: Load Up Now While The Market Runs For Cover (NASDAQ:MRVL)
Дневной диапазон
305.58 308.67
Годовой диапазон
170.11 308.67
- Предыдущее закрытие
- 307.17
- Open
- 308.50
- Bid
- 307.21
- Ask
- 307.51
- Low
- 305.58
- High
- 308.67
- Объем
- 7.872 K
- Дневное изменение
- 0.01%
- Месячное изменение
- 8.52%
- 6-месячное изменение
- 45.78%
- Годовое изменение
- 25.07%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.